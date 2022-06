La Nuit des églises 2022 en Saone et Loire, du 24 juin au 3 juillet

Cet événement, proposé par la Conférence des Evêques de France, a lieu du 24 juin au 3 juillet 2022.

La Nuit des églises, initiée par l’Eglise de France, est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans la paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale et à laquelle participent chaque année plusieurs centaines d’églises.

Un évènement qui a double mission : d’une part permettre aux communautés chrétiennes locales, même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se ré-approprier leur église, lieu de leur histoire et de leur enracinement; d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent, etc …

« Durant toute une semaine, partout en France, cet évènement constitue une signe fort d’unité et de manifestation vivante de l’Eglise » souligne Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet.

En Saone et Loire

Pendant une ou plusieurs soirée, chacun est invité à franchir le seuil d’une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière; les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programme variésPour le Diocèse d’Autun, Chalon, Macon

Pour le diocèse d’Autun, Chalon, Macon, quatre lieux sont proposés :

A Cersot : L’église de l’Assomption de la Sainte-Vierge : Eglise romane X° siècle, à proximité de Buxy, les 24 juin et 2 juillet

A Chalon sur Saône : Église Notre-Dame de Lumière, rue André Chénier Chalon-sur-Saône : Chansons et Spectacle "Marchand de Bonheur" les samedi 25 et dimanche 26 juin

A Tournus : Abbatiale Saint-Philibert, Vierge dans l'abbatiale - Déambulation dans l'espace et dans le temps accompagnée à l’orgue. Jeudi 30 juin, 21h

A Marcigny : Église Saint-Nicolas, Rue du Général de Gaulle : Chorales d'enfants et d'adultes, exposition d'aquarelles, conférence. Vendredi 1 juillet, 19h.

JC Reynaud