Présentation des fresques murales en mosaïque de la Maison de quartier des Prés Saint-Jean

Présentées ce vendredi 24 juin 2022, trois fresques murales en mosaïque orneront la Maison de quartier des Prés Saint-Jean. Ces œuvres Réalisées par des jeunes de l'UEAJ et des habitants du quartier rejoindront une autre récemment installée sur la façade du bâtiment, «Le Hip-hopeur». Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le prolongement des actions engagées au bénéfice à destination des quartiers prioritaires de la Ville et des jeunes encadrés par le service de prévention spécialisée de la Sauvegarde 71 et par l’Unité Éducative d'Activité de Jour (UEAJ) de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), quatre fresques murales en mosaïque ont été réalisées aux Prés Saint-Jean entre le 13 et le 24 juin 2022.

Intitulée «Embellir Ensemble», il s'agit d'une action au bénéfice des habitants du quartier, intéressante à plus d'un titre, tant dans l'implication que dans la participation, visant à l'amélioration du cadre de vie des Prés Saint-Jean grâce à l'esthétique, l'expressivité et surtout la pérennité d'un tel artisanat d'art.

«Il nous est apparu important que les jeunes de l'UEAJ et les habitants du quartier puissent participer à une telle action qui se veut transgénérationnelle, multiculturelle et mixte, en priorisant l'inscription des femmes, ces dernières étant très peu représentées dans l'espace public», nous fait part Christelle Arnoux, la chargée de communicationn de l'UEAJ de la PJJ.

Soutenu par le Conseil local ou intercommunal de prévention de la délinquance (CLSPD), ce projet a été financé par la Région à hauteur de 3610 euros (fond d'aides aux projets FAP), par la Sauvegarde 71 pour le matériel et par la PJJ pour les repas pris en commun et servi par Bruno Badey de «Badou Cuisine pour tous».

Ces quatre fresques dont «Le Hip-hopeur» qui orne déjà la façade de la Maison de quartier des Prés Saint-Jean ont été réalisées avec l'aide des mosaïstes Mylène Dupasquier de l'Atelier Mosaïque de Myl'M (Saint-Bonnet de Joux) et Catherine-Paule Prioli (Prissé).

Étaient notamment présents, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Nathalie Bonnot, la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Géraldine Peltier, directrice du Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert et d'Insertion (STEMOI), Ibrahim Rabo, responsable de l'UEAJ,et Angélo Barletta, professeur technique à l'UEAJ.

Au total, 32 personnes ont participé à leur réalisation durant les 8 jours, dont 20 filles et 12 garçons. 9 âgés de 16 à 19 ans venaient de la PJJ, 6 jeunes femmes du quartier du SPS et 17 mobilsés par l'équipe de la Maison du quartier des Prés Saint-Jean ou par d'autres jeunes inscrits sur cette action.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati