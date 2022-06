Portes ouvertes à la Caserne Carnot

Les portes ouvertes réunissaient déjà ce matin bon nombre de personnes, majoritairement des familles, venues découvrir la Base Pétrolière Inter-Armée située 73, avenue de Paris, les métiers, le matériel… Les démonstrations ont eu notamment beaucoup de succès.

La base compte 550 militaires et les effectifs fluctuent quasi-quotidiennement sur l’école de formation, nous explique t-on. Le recrutement a lieu toute l’année tandis que le recrutement de 25 réservistes est, quant à lui terminé, ces derniers seront formés à partir du 18 juillet.

La Croix-rouge, le Judo Club Chalonnais et un mur d’escalade encadré proposaient démonstrations et essais au public. Les portes ouvertes se poursuivent samedi 25 juin jusqu’à 19h et dimanche 26 juin de 10h à 19h.

SBR