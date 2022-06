Les bénévoles des Musicaves sont déjà sur le pont !

Depuis vendredi 16 heures, plus d'une vingtaine de bénévoles s'activent pour préparer la 25ème et dernière édition des Musicaves.

Et cette année, il y aura plus de travail que pour les précédentes éditions ! En effet, pour cette dernière, le bureau, emmené par le Président Philippe Pérousset, a décidé de revenir au format d'origine, à savoir une organisation sur les deux sites givrotins historiques, le Domaine Besson et le Domaine Thénard.

Mais cela n'affole pas plus que ça toute cette joyeuse bande d'amis, qui a vraiment à cœur de clore en beauté cette belle aventure humaine. Et même s'ils sont tristes que ce soit « la dernière vendange », ils vont tout mettre en œuvre pour que ce millésime soit l'un des plus beaux de l'histoire des Musicaves. Ceci d'autant plus que, pour Jean-François Guillemaud le coordinateur technique, Philippe Pérousset a pu mettre en place cette année une programmation « flamboyante ».

Et comme le disent Marion, Marjorie et Anne-Laure, qui avec Dorothée, composent l'équipe « Déco », nous sommes tellement contentes de nous retrouver qu'on en oublie que cette édition sera la dernière. Ce qui nous plaît aux Musicaves, c'est l'énergie que dégage cette équipe, dans laquelle personne ne cherche à se mettre en avant, mais où tout le monde se fédère autour du festival et met ses compétences à disposition des autres. Cette synergie est confirmée par Didier Charbon, un cuisinier en retraite qui va assurer jusqu'à lundi 4 juillet, le repas de tous les bénévoles et techniciens (les artistes sont invités par le restaurant givrotin « La Cadole »). Le «cuistot» éprouve beaucoup de plaisir à retrouver tout ce petit monde, qu'il qualifie avec affection de « véritable famille »

Une programmation « flamboyante » (sur laquelle reviendra prochainement Info-Chalon.com), 50 bénévoles et 18 techniciens hyper-motivés, la présence de 27 viticulteurs et de 3 coopératives, des clins d’œil au passé et probablement beaucoup d'émotions, tout est réuni pour que cette dernière vendange soit inoubliable. Il semble donc plus prudent de ne pas trop attendre pour réserver ses places, surtout pour les tempos 1 et 2, qui se dérouleront mercredi et jeudi au Domaine Besson, qui a une capacité d'accueil moins importante que le Domaine Thénard. D'autant que, comme le dit Philippe Pérousset, «une réservation sur Internet prend une minute, alors que la queue pour acheter une place le jour même, risque de durer beaucoup plus longtemps...»

Pour réserver ou en savoir plus : https://festival-les-musicaves.fr/