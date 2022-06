Dino-Zoo fête ses 30 ans : une préhistoire extraordinaire

30 ans et pas une ride, mais plutôt une foule d’idées et une bonne dose d’originalité qui, depuis sa création en 1992, ont fait de Dino-Zoo un parc de référence dans l’hexagone.

A l’époque, personne ne s’intéresse aux dinosaures. Le Jurassic Park de Spielberg n’est pas encore sorti sur les écrans. Et pourtant, Guy Vauthier, amateur de géologie et de paléontologie, a sa petite idée. Une idée un peu folle qui trotte dans sa tête depuis la fin des années 80 : imaginer un parc de loisirs dédié aux grands reptiles et à la préhistoire. Après un voyage aux Etats-Unis, l’autodidacte se lance dans l’aventure en faisant le pari d’installer son parc dans le massif jurassien. Un ancrage régional et primordial pour Guy Vauthier qui a géré pendant de nombreuses années le Gouffre de Poudrey.

En l’espace de quelques années, le parc devient une visite incontournable dans la région avec aujourd’hui plus de 120.000 visiteurs par an. De l’ouverture du restaurant à l’inauguration de la vallée des Hommes en passant par les animations pédagogiques et le cinéma 4D, Guy Vauthier et sa famille se sont investis sans compter pour offrir un moment convivial et inoubliable au milieu des dinosaures. Les sculptures ultra réalistes font le bonheur des petits et grands, à l’image du Seismosaurus, un reptile de 50 mètres de long, présenté à l’occasion

des 30 ans du parc.

Qu’on se rassure, Dino-Zoo ne risque pas de connaitre d’extinction, grâce à la nouvelle génération tout aussi passionnée que Guy Vauthier : son fils Geoffroy et ses soeurs, July et Cynthia Vauthier.

Dino-Zoo : un parc de loisirs pédagogique et unique

