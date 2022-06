Festival des Eurockéennes de Belfort : allez-y en TER du 30 juin au 3 juillet

La Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Voyageurs et Territoire de Musiques, met à disposition des festivaliers une tarification spéciale et des allers-retours en TER pour se rendre aux Eurockéennes de Belfort du 30 juin au 3 juillet 2022. Cette tarification dédiée à destination de Belfort est organisée au départ des principales gares de la région. Des navettes TER gratuites seront également accessibles entre Belfort et Bas-Evette, lieu où se tient le festival.

Pour permettre aux festivaliers de se déplacer en TER pendant le festival, l’aller-retour sera aux prix de 4 euros, 10 euros ou 24 euros pour un adulte en fonction de la gare de départ, et 2 euros l’aller-retour pour les enfants de 4 ans à moins de 12 ans (hors parcours avec l’Île-de-France).

Les billets sont en vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles.

Renseignements : sites internet TER Bourgogne-Franche-Comté et www.viamobigo.fr ou par téléphone 03 80 11 29 29.

Une fois en gare de Belfort, les festivaliers pourront emprunter l’une des navettes TER gratuites du jeudi 30 juin au samedi 2 juillet (pas de navettes pour la journée du dimanche 3 juillet) pour se rendre à Bas-Evette.