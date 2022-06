Retour sur le Gala des Rock Cheerleaders (1/3)

Les gradins du Gymnase de la Verrerie étaient remplis ce dimanche 26 juin 2022. Et pour cause, le Gala des Rock Cheerleaders est le genre d'événements à ne pas manquer !

Une fois de plus, les filles et les garçons — n'oublions pas Raphaël, pour l'heure, seul garçon à faire partie du club — d'Isabelle Druhot-Perigault, la head coach, en ont mis plein la vue à un public d'ores et déjà conquis.

Après la kermesse du club qui a eu samedi matin, ce gala est une belle occasion qui est donnée à nos Cheerleaders de faire l'étalage de tous leurs talents avec une pléthore de performances qui montrent que si c'est une passion, cela requiert des efforts et beaucoup de sérieux.

Étaient entre autres présents dans le public, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs, Monique Brédoire, conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, et Jean-Luc Durand, vice-président délégué de l'OMS.

Notons également la présence du stand de l'association Pour le bonheur de Clara, cette petite fille atteinte de d'une maladie génétique rare, la monosomie télomérique 1P36 3.3 (délétion chromosomique), associée à une trisomie 9P46.

La suite de cette belle journée toute en images dans deux autres articles à venir. Soyez patientes les filles !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati