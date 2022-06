AVIS DE DECES - Madame Catherine GUILHE née GRENOT

SAINT-MARCEL - CHALON-SUR-SAÔNE



Stéphane et Sonia,

son fils et sa belle-fille ;

Théo, Tom,

ses petits-enfants ;

Jean-Pierre Villerot,

son compagnon ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Catherine GUILHE

née GRENOT

survenu dans sa

70e année.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 1er juillet,

à 13h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Catherine repose à la chambre funéraire de Crissey.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie l'ensemble du personnel soignant qui a accompagné Catherine pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

Christian

son époux, décédé en 1993.