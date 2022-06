La Fondation Maison Colin Seguin a remis un chèque de 28 800 euros à l’A.S.T.I. 71

« A.S.T.I. ». En Saône-et-Loire, et même dans certains territoires limitrophes, cet acronyme est bien connu de celles et ceux que l’Insee définit comme des « personnes nées étrangères à l’étranger et résidant en France » : les immigrés. Pour beaucoup d’entre ces derniers, submergés par les ennuis, c’est une main qui se tend pour les aider à ne pas perdre pied. Pour d’autres, ce sont de bons samaritains, qui ne ménagent ni leur peine ni leur énergie pour venir au secours de ceux qu’ils considèrent comme leurs frères, tout simplement parce qu’ils sont comme eux des êtres humains.

Dans notre département, c’est à Chalon-sur-Saône que se trouve le siège de cette association dotée de deux antennes désormais (en Bresse et à Mâcon) et fédérée dans la F.A.S.T.I (Fédération des Association de Solidarités avec Tous les Immigrés), aux côtés d’associations sœurs elles aussi autonomes et indépendantes. C’est, plus exactement encore, au 2 cours Marcel Pagnol, dans le quartier du « Stade ».

L’A.S.T.I. : aux côtés des immigrés depuis plus de 50 ans

Créée en 1967, l’ASTI de Chalon (A.S.T.I. 71), au fil des années et des événements, n’a cessé de mûrir, de s’enrichir, de s’ouvrir et d’évoluer. Actuellement présidée par celui qui fut le curé de la Paroisse Notre-Dame-en-Chalonnais jusqu’en 2011, Stéphane Boyer, elle est plus que jamais active. Aujourd’hui, ce sont plus de 70 bénévoles), 190 adhérents et une personne salariée qui font vivre l’association et ses différents ateliers. Qu’il s’agisse de sa permanence juridique « et fraternelle » ou de ses nombreuses autres activités, elle réalise depuis plus de 50 ans un travail remarquable, essentiel pour maintenir la solidarité au sein de notre territoire.

Comment aide-t-elle les immigrés qui font appel à elle, concrètement ? En les aidant à s’y retrouver dans les arcanes de l’administration, à comprendre son langage ésotérique, celui d’un droit en constante évolution depuis le début des années 2000 et conçu, selon certains juristes, pour rendre fou n’importe quelle personne saine d’esprit. En dispensant des cours de français, collectifs et/ou individuels, à toutes celles et ceux qui en éprouvent le besoin. En hébergeant des familles en situation délicate, le temps que celles-ci soient régularisées, ce qui peut parfois prendre des mois, voire des années. Une période durant laquelle leur vie est, comme le disent certains d’entre eux, « entre parenthèses ». En prêtant une oreille attentive à la détresse de celles et ceux qui ne sont pas venus « manger le pain des Français », comme le dit le douanier d’un sketch de Fernand Raynaud, mais ont souvent fui, la mort dans l’âme, un pays qui soit ne veut plus d’eux pour des questions politiques ou religieuses, soit n’est plus en mesurer de leur offrir une vie à peu près digne.

La Fondation Maison Colin Seguin et Pierre Colin : des soutiens financiers fiables et fidèles

Si l’A.S.T.I 71 vient sans relâche au secours des immigrés, ce n’est pas sans difficultés que celle-ci les aide. Et si les bénévoles ne comptent pas leur temps, encore moins l’énergie qu’ils déploient pour les uns et les autres, l’hébergement dans des conditions satisfaisantes de familles en attente de régularisation – pour ne citer que cela – coûte cher. Même si l’A.S.T.I. peut compter sur un réseau de bailleurs assez compréhensifs et solidaires.

Fort heureusement, elle peut compter sur des partenaires tels que la Fondation Maison Colin Seguin, basée à Nuits-Saint-Georges (21). Créée au printemps 2021, cette dernière lui a octroyé une aide de 28 800 euros, que son président, Pierre Colin, lui a symboliquement remis dans ses locaux ce mardi 28 juin, à l’aide d’un chèque grand format.

Pour peu que l’on discute avec Stéphane Boyer, le soutien de Pierre Colin remonte au moins à 2015. Depuis que Domaines & Villages, l’entreprise de vente directe et groupée de vins créée et dirigée par Pierre Colin, désormais composante de la Maison Colin Seguin, a décidé de faire droit aux demandes d’aide de l’A.S.T.I. 71. En effet, ce n’est pas le premier don que l’A.S.T.I. 71 reçoit des mains de Pierre Colin. Mais alors que cela se faisait auparavant par le biais du mécénat, c’est désormais par le canal de la Fondation Maison Colin Seguin, abritée par la Fondation de Franc et conçue pour aider indistinctement tous les porteurs de projets à vocation sociale et/ ou environnementale, que l’A.S.TI. peut compter sur une aide financière mais aussi humaine bienvenue.

Pourquoi ? Parce que Pierre Colin, qui se veut le « représentant de la volonté des salariés de la Maison Colin Seguin de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur », a voulu institutionnaliser « l’engagement, informel mais régulier », du Groupe qu’il préside. Parce qu’il a voulu, aussi, l’ouvrir à tous ceux qui veulent « faire bouger la société dans le bon sens, c’est-à-dire vers plus de justice sociale et environnementale, en se reposant sur les valeurs humanistes et de solidarité » qui sont les siennes et celles de ses collaborateurs : « 120 salariés qui se réuniront tous ce jeudi 30 juin, près de Mâcon, au Château de la Barge », un site dont la Maison Colin Seguin a fait l’acquisition et qui, à croire Pierre Colin, n’a pas fini de faire parler de lui .

L.G.



Contacter l’A.S.T.I 71 (Association de Solidarité avec Tous les Immigrés de Saône-et-Loire)

ASTI

2 cours Marcel Pagnol

71100 Chalon-sur-Saône

Boîte postale :

BP 30258

71106 Chalon-sur-Saône cedex

Par téléphone : 03 85 43 57 11

Par mail : [email protected]



Contacter la Fondation Maison Colin Seguin

Fondation Maison Colin Seguin

4 route de Dijon

21700 Nuits-Saint-Georges

Par téléphone : 07.56.00.34.86

Par mail : [email protected]