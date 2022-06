"Toolstation" à Châtenoy le Royal, le distributeur d’outillage et de matériel au service des professionnels et des bricoleurs.

"Toolstation" est un distributeur d’outillage et matériel pour les travaux de rénovation et bricolage. Il a choisi la petite zone à l’entrée de Châtenoy le Royal pour sa proximité et sa facilité d’accès.

Le magasin appartient à un groupe anglais et il a vocation de servir au comptoir, de faire des livraisons. 5 personnes travaillent actuellement au magasin sous la responsabilité de Cédric

Lallemand. Le responsable parle de son magasin : « Le groupe comprend 600 magasins en Angleterre et 43 en France. Pour la France, le siège est à St Priest dans le Rhône, c’est aussi le lieu des stocks. Dans un premier temps l’implantation des magasins s’est faite autour de Lyon. Nous avons un catalogue des produits qui est réactualisé tous les 6 mois. La vente au comptoir est primordiale pour le relationnel avec le client, nous pratiquons le click and collect, la vente par internet et la livraison sous 24h. Nous sommes là pour apporter des conseils à la clientèle, lui vendre le produit le mieux adapté à son besoin, au meilleur prix. Le magasin de Châtenoy est ouvert de 7h00 à 18h00 non-stop et le samedi de 8h00 à 17h00. Actuellement c’est les soldes jusqu’à fin juillet. Après ces trois premiers mois, la vente monte progressivement en puissance, il faut du temps pour être bien connu et faire changer les habitudes ».

Avec plus de 12 000 produits répartis dans différentes catégories, l’objectif du magasin est simple : contribuer aux projets quotidiens des artisans et des passionnés.

Facile d’accès, "Toolstation", Av. Franchet d'Esperey, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tel : 01 76 77 66 00

C.Cléaux