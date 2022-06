L’association "MULTI'GYM" a fait son AG de la saison 2021/2022.

Retour à la normale avec l’assemblée générale de "Multi’Gym" en juin et surtout un nombre important d’adhérents, de professeurs et d’animateurs présents. 82 personnes présentes et 44 pouvoirs ont permis à l’AG d’avoir lieu, le quorum étant largement atteint.

La municipalité de la ville était bien représentée avec la présence du maire Vincent Bergeret et des adjoints Roland Bertin et Henri Lombard, assis à la table avec la présidente de l’association Delphine Peytavi, la trésorière Maryse Geniaux, la secrétaire Odile Nodet.

Delphine Peytavi a énoncé le déroulement de l’AG sans oublier de préciser les conditions préférentielles faites aux adhérents l’an dernier et le coût financier que cela a représenté pour l’association. Elle a procédé à l’approbation du procès-verbal de l’AG de 2021 (approuvé à l’unanimité).

Elle a ensuite fait le point sur les activités de l’année écoulée et elle a remercié les professeurs des différentes disciplines enseignées et les participants pour leur bonne humeur et leur dynamisme. L’association participe à de nombreuses manifestations de la ville, entre autres, elle est un des piliers d’octobre rose. Pour mémoire les bénéfices sont reversés à l’association Toujours Femmes. Une saison encore bien perturbée par la crise sanitaire et pourtant certaines activités ont bien fonctionné comme la marche nordique et les activités séniors.

La présidente Delphine Peytavi a ensuite passé la parole à la trésorière pour la présentation du bilan de la saison 2021. Maryse Geniaux, trésorière, a donné toutes les informations concernant les comptes de l’association. Même si l’année 2021 a été un peu une année blanche, les finances de l’association Multi’Gym sont saines, ce qu’a confirmé Noëlle Huart vérificatrice des comptes. La trésorière a présenté le budget prévisionnel. L’ensemble des rapports financiers a été adopté à l’unanimité. Dans son exposé, Maryse Geniaux n’a pas oublié de citer la subvention municipale et espère un peu plus de générosité.

Delphine Peytavi a rappelé que depuis 2 ans les tarifs n’avaient pas changé.

Pour poursuivre cette AG, il a été procédé au renouvellement du bureau avec 3 postes à pourvoir : la présidence, la vice-présidence et le poste de secrétaire. Faute de candidats, le bureau se réunira le 1er juillet.

Questions diverses : pas de question.

Delphine Peytavi a passé la parole à Vincent Bergeret maire de la commune.

Monsieur le maire a exprimé sa satisfaction de voir autant d’activités dans cette association et le diaporama très complet des activités. « Chacun peut trouver ce qu’il cherche dans l’association. Gardez cette dynamique. Bravo à Maryse qui gère un gros budget, un des plus gros du monde associatif de la ville. Merci pour le soutien à la commune pour octobre rose, sans vous ce serait difficile de faire une telle manifestation. Merci à Delphine pour son investissement »

L’AG s’est terminée par un petit moment convivial où chacun a pu continuer d’échanger sur l’association ou tout autre sujet.

Renseignements et inscriptions par SMS au 06 89 90 24 66

Mail : [email protected] .com

Site internet : multigymchatenoyleroyal.wifeo.com

C.Cléaux