Green de l’Espoir : l’AS Golf fait un don de 1 000 € pour vaincre la mucoviscidose

Une somme correspondant aux droits de jeu perçus lors de l’étape chalonnaise du Green de l’Espoir.

En faveur de Vaincre La Mucoviscidose

Le Green de l’Espoir est une compétition nationale de golf organisée depuis maintenant vingt-six ans sous l’égide de la fédération française en faveur de Vaincre La Mucoviscidose. Une association qui depuis près de soixante ans subventionne la recherche contre la terrible maladie génétique qu’est la mucoviscidose et qui accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie. En 2021 près de 200 000 € ont ainsi été versés avec le soutien de partenaires nationaux malgré un contexte sanitaire contraignant.

Pour la dix-huitième fois le Kiwanis Côte chalonnaise s’est chargé du déroulement de cette belle épreuve qui marie tout à la fois sport, solidarité, et convivialité. Le club service compte une quinzaine de membres, parmi lesquels deux figures de la gastronomie locale, le cuisinier Gilbert Coulon et le pâtissier Pascal Hurel. Il va sans dire qu’avec de tels chefs la pause du 9 a été très appréciée par les participants.

Soixante joueurs en lice

Des participants au nombre de soixante, dont certains venus de l’extérieur (Golf National, Montceau, Avoise...). Une participation satisfaisante aux dires du manager du Golf de la Roseraie Eric Morin. Ils étaient cinquante-cinq en 2021.

La victoire est logiquement revenue à l’équipe formée par Cécile et Maxime Deguin devant les jeunes, pour ne pas dire les très jeunes Faustine et Léandre Planté. Mais ce sont les élèves de Laurent Seinger à l’école de golf qui ont gagné leur billet pour la grande finale, laquelle se déroulera sur le magnifique Golf d’Omaha Beach en Normandie les 15 et 16 octobre prochain. Le règlement étant ainsi fait que la qualification revient à l’équipe vainqueure en net du tournoi disputé en scramble à 2.

Cécile Deguin s’est consolé en réalisant un « trou en 1 » au trou n°12, gagnant ainsi une tenue gratuite à retirer au pro shop... et obtenant bien sûr les félicitations de l’ensemble des joueurs présents au cocktail préparé par l’Auberge du Cud’poulot et son chef Alex Labille.

Les résultats

Brut : 1. Cécile Deguin (Chalon) - Maxime Deguin (Chalon) 42, 2. Faustine Planté (Chalon) - Léandre Planté (Chalon) 38.

Net : 1. Faustine Planté (Chalon) - Léandre Planté (Chalon) 50, 2. Cécile Deguin (Chalon) - Maxime Deguin (Chalon) 44, 3. Corentin Besse (Chalon) - Sasha Platret (Chalon) 44, 4. Michel Charles (Montceau) - Olivier Perret (Avoise) 42, 5. Thibault Bouyssou (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 41, 6. Guillaume Veta (Le Golf National) - Pierre Denis (Chalon) 40, 7. Alain Guichard (Chalon) - Ghislaine Dague (Chalon) 40, 8. Alain Wavrant (Chalon) - Marie-France Lagorgette (Chalon) 40.

Gabriel-Henri THEULOT