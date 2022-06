Émotion et espoir lors de l'inauguration des Musicaves

L'inauguration s'est déroulée hier soir au Domaine Besson, en présence de nombreux élus des communes voisines et du Sénateur Jérôme Durain. Avec les amis et partenaires du festival, ils ont souhaité manifester leur reconnaissance à l'équipe actuelle, qui entame cette année sa dernière « campagne ».

Sébastien Ragot, Maire de Givry, et Jérôme Durain ont loué les valeurs et l'ouverture sur le monde qu'ont adoptées pendant 25 ans l'équipe des Musicaves, emmenée par son président, Philippe Pérousset. L'alchimie, qui s'est créée progressivement, a permis aux Musicaves de devenir « un festival, qui n'est vraiment pas comme les autres.». C'est pour cette raison, que Sébastien Ragot ne souhaite pas que ce «solide paquebot reste à quai ». Il a donc indiqué que des pourparlers étaient en cours actuellement au sein du Grand Chalon, pour que cette magnifique aventure puisse continuer avec une nouvelle équipe.

Philippe Pérousset a expliqué que, si le collectif des Musicaves a pu exister, c'est parce qu'il était constitué de personnes très différentes, mais complémentaires, qui ont toujours privilégié le respect de l'autre. Il a tenu a remercier chaleureusement les personnes, qui ont contribué à la réussite de cette belle aventure musicale et humaine. A commencer par les domaines Besson et Thénard, qui ont mis à disposition leurs beaux écrins, « qui contribuent à la renommée du festival ».

Il a aussi remercier la filière viticole, qui a toujours été très présente, que ce soit en offrant les magnums remis aux artistes ainsi que les deux dégustations proposées, ou en « donnant la main » lors des montages et démontages du matériel. Il a aussi rappelé que l'Office de Défense de Gestion (ODG) de Givry et le Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) apportaient un soutien important au festival. Le BIVB étant avec le Grand Chalon un des principaux partenaires financiers du festival.

Pour conclure, Philippe Pérousset a rappelé que durant ces 25 ans, l'équipe a engrangé plein de beaux souvenirs, des sourires, des joies et des peines. Sur ce dernier point, il a souhaité rendre un hommage appuyé et émouvant aux 7 membres que l'équipe a perdus en 6 ans, et à qui il a souhaité dédier cette dernière édition. Puis, pour se remettre de ses émotions, et comme il est de tradition aux Musicaves, tout le monde s'est retrouvé autour d'un sympathique buffet, servi par les bénévoles de l'association.