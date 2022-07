La pluie a perturbé le deuxième Tempo des Musicaves

Les coups de vent et de tonnerre de l'après-midi ayant cessé, rien ne s'opposait à ce que ce deuxième Tempo des Musicaves se déroule. Les organisateurs avaient toutefois décidé dans l'après-midi de déplacer les concerts, du Domaine Besson au Domaine Thénard, dont la scène est couverte, ce qui permettrait de protéger les artistes en cas de pluie.

S'il pleuvait au début du premier concert, les organisateurs étaient plutôt confiants, au vu de ce qu'annonçait la météo. Et il est vrai que la pluie a quasiment cessé pendant le concert de Nesrine, la chanteuse franco-algérienne. Mais elle a redoublé pendant la dégustation de vins de Givry, offerte par les viticulteurs présents, et n'a pas faibli durant le concert de Crimi. Ce qui a eu pour conséquence le départ après la dégustation d'une grande partie des spectateurs, mouillés jusqu'à l'os, malgré le poncho fourni par les organisateurs ... Et c'est dommage, parce que les 2 groupes présents ont tout fait pour faire oublier les conditions météorologiques défavorables aux spectateurs, on leur offrant un voyage autour de la Méditerranée, et plus particulièrement en Algérie et en Sicile.

Que ce soit en arabe, anglais ou français, Nesrine, qui est intervenue en première partie, a appelé à l’amour, à la douceur et à l’espoir. Elle a proposé une musique féline et généreuse, qui conjugue ses influences méditerranéennes, son parcours de musicienne classique et son ouverture vers la pop et le jazz d’aujourd’hui. Quant à Crimi, qui a joué en deuxième partie, il nous a proposé des chansons siciliennes revisitées façon funk, le tout avec une bonne dose de raï . Le chanteur Julien Lesuisse adore les musiques méditerranéennes, et plus particulièrement les airs fredonnés dans son enfance par sa grand-mère sicilienne, lorsqu'il habitait à Lyon. Avec ses 3 musiciens, ils sont arrivés à mêler les rythmes et les émotions d’Italie du Sud avec celles et ceux du raï algérien.

Aujourd'hui, le festival va poursuivre sa montée en puissance avec 4 concerts et normalement une météo plus favorable...

18h00 : Apéritif-concert gratuit à la Billebaude par les « 5 oreilles »

Puis Tempo 3 au Domaine Thénard :

20h30 : Sarab : Sonorités orientales, envolées jazz, énergie rock, dans une fusion captivante, originale et résolument moderne

22h30 : BCUC ou Banta Continua Uhuru Consciouness (l'homme en marche vers la liberté de conscience). Rythmes et chants traditionnels en zulu ou sotho, hip-hop et punck-rock, le groupe de Soweto aborde sans filtre les questions identitaires et sociales, avec énergie et spontanéité

0h30 : dancefloor avec Superparquet, pour qui la bourrée n'est pas une tradition figée et les gwerz des fest-noz n'ont rien à envier à la transe habituelle des dancefloors

A noter l'ouverture ce soir de l'Espace Bar, qui proposera entre autres des vins de Givry. Il sera ouvert de 20 heures à 3 heures du matin, comme l'Espace restauration, qui sera tenu par des commerces givrotins : Billebaude, Pâtisserie Brie, Chèvres de Russilly, Clos des Flaveurs, Au Croissant de Lune, Maison Minori et Salon de Grégoire

Pour plus d'informations ou pour réserver : https://festival-les-musicaves.fr