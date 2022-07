Chez Harley-Davidson Chalon, on fête l’Independance Day ce samedi 2 juillet

Avec ou sans votre cylindrée, et quelle que soit sa marque, vous êtes conviés à la journée d’animations organisée ce samedi par le concessionnaire Harley-Davidson à Sevrey.

Entrée gratuite pour tous.

Un concours de lancer de haches ? Oui, vous avez bien lu, étonnant, hein ! Ça vous dit de participer ?

Chez Harley-Davidson Chalon, on fête l’Independance Day avec plein d’animations sur la journée :

– concours de lancer de haches,

– balade moto ouverte à toutes marques (départ à 14 heures)

– concert avec NO NAME (à partir de 16 heures).

L'Évènement de ce samedi 2 juillet chez Harley-Davidson Chalon promet des festivités surprenantes entrecoupées de moments gourmands : bar, food-truck, glacier.

Harley-Davidson Chalon-sur-Saône

Concessionnaire officiel

9, rue des Loches – SEVREY (71)

Tél. : 03 85 93 32 00

Page Facebook : https://www.facebook.com/central.twinavenue/