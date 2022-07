Le Clin d’œil d'Info-Chalon sur une soirée des Musicaves très arrosée !

Quoi de plus normal, nous direz vous, pour un festival qui porte un tel nom ? Sauf que là, on ne parle pas des vins de Givry, mais des trombes d'eau qui se sont abattues jeudi soir sur le Domaine Thénard !

On le sait, la pluie ne fait pas bon ménage avec les festivals en extérieur. Et ceci, même si les organisateurs des Musicaves ont tout fait pour limiter les désagréments, que cette pluie a pu générer chez les spectateurs: distribution de chiffons, pour essuyer les sièges, et de ponchos en plastique pour se protéger.

Côté festivaliers, on a aussi vu fleurir de nombreux parapluies, notamment pendant la dégustation de vins, offerte par les viticulteurs givrotins. Ceci leur a permis de s'abriter, bien sûr, mais aussi d'éviter que de l'eau tombe dans leur verre de Givry. Car même si une expression bien connue le conseille, il est plutôt malvenu de mettre de l'eau dans son Givry. D'ailleurs, ceux qui n'avaient pas de parapluie ont été contraints d'adapter une autre technique, pour protéger leur précieux breuvage...

Voici le reportage d'Info-Chalon.com, dont l'appareil photo a lui aussi peu apprécié la pluie. Nous vous présentons donc nos excuses pour la qualité moyenne des clichés ...