Chalon-sur-Saône : Les saisonniers reçus comme il se doit à la Mairie de Chalon-sur-Saône

Vendredi 1er juillet 2022, à 8 heures, au salon d’honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, avait lieu un pot d’accueil des personnes qui vont occuper des emplois saisonniers à la Ville de Chalon-sur-Saône, au CCAS et au Grand Chalon pendant la saison estivale.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d’ Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Pascal Mozon, Directeur des Ressources Humaines et du CCAS de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, de Frédéric Iacovella, Directeur Général des Services de la Ville de Chalon et du Grand Chalon et de nombreux chefs de services en charge des jeunes saisonniers…

Soit 143 saisonniers, qui seront employés par la Ville de Chalon, le CCAS et le Grand Chalon. Une opportunité pour ces jeunes âgés de 18 à 25 ans de travailler dans divers structures du Grand Chalon (67 saisonniers) telles que : L’Espace Nautique, Piscine de Saint- Jean-de-Vaux, Direction de la Gestion des déchets… ou à la ville (69 saisonniers) à l’Etat Civil, musées, bibliothèques, maisons de quartiers espaces verts, voirie, manifestations et transports… mais aussi au CCAS (7 saisonniers) pour l’accueil à la Maison des Séniors, le SSIAD pour le remplacement d’aide soignante, auxiliaire de vie… des missions qui s’étaleront de juin à septembre 2022.

Extrait du discours de Sébastien Martin : « Dans cette salle qui est dédiée au mariage, je ne sais pas si aujourd’hui, nous allons vous unir au service public mais en tout cas, c’est un premier pas. C’est un premier pas pour certains d’entre vous vers le monde du travail et pour d’autres, je sais qu’ils ont déjà connu des expériences au sein de l’univers professionnel au sens large du terme. Mais je crois que nous sommes heureux le Maire de Chalon et moi-même et tous les élus qu’à travers de ces emplois saisonniers mis en place chaque année, une soixantaine pour le Grand Chalon, autant pour la Ville de Chalon plus quelques uns pour le CCAS, que vous allez connaitre l’immersion dans le milieu professionnel ! C’est à saluer, à saluer le fait que vous ayez choisi d’être saisonnier cet été, que vous ayez choisi de travailler, que vous ayez choisi pour la plupart d’entre vous, de compléter vos revenus pour certains mais aussi pas simplement de compléter vos revenus mais d’avoir des revenus à travers ces emplois de saisonniers. Vous savez, dans une période où l’on s’interroge beaucoup sur la question de l’insertion professionnelle, on sait que celles et ceux qui cumulent des expériences et qui font ce choix là, d’aller vers le travail plutôt que de cumuler des diplômes et des formations même s’il faut des diplômes et des formations et qu’ils les complètent par des expériences professionnelles, sont en général, celles et ceux qui s’en sortiront le mieux après ! Je le dis d’autant plus que nous sommes dans un bassin d’emplois assez dynamique, que les entreprises recrutent et qu’elles regardent et elles sont très nombreuses à regarder, si pendant l’été on a fait des stages d’été, on a fait des emplois saisonniers comme çà et que l’on a essayé d’aller chercher des expériences ou de cumuler des expériences professionnelles. Enfin, beaucoup d’entre vous qui rejoignent le Grand Chalon cet été seront employés au Centre Nautique, mais pas que, mais aussi dans d’autres équipements sportifs et dans d’autres services et bien je peux vous dire aussi que vous allez découvrir une collectivité un peu « hybride » car ceux qui vont se retrouver dans un service mutualisé vont voir comment nous avons ici sur ce territoire, imaginé la manière de rendre le service au public afin d’être le plus efficace possible. Je vous souhaite à toutes et à tous, d’avoir une belle expérience professionnelle cet été au sein de nos équipes. Merci beaucoup ! ».

Gilles Platret : «Soyez les bienvenus ! Vous commencez là, par la reconnaissance de la collectivité au sens large du terme dans laquelle vous allez travailler et on vous reçoit ici dans le Salon d’Honneur, sans doute la plus belle pièce de l’Hôtel de Ville et je ne vous garantis pas que vous aurez les mêmes conditions d’apparats dans tous les services où vous aller travailler. En tout cas, on est très heureux de ce petit déjeuner d’accueil, pour vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes à la fois saisonniers à la ville de Chalon, sur le CCAS mais également sur le Grand Chalon […] Finalement, vous allez prendre conscience de ce qu’est la diversité du service public. Cela sera pour certains, une découverte et je forme le vœu que cela vous éclaire sur le rôle de colonne vertébrale du service public dans la société qui est la nôtre. Le service public, c’est quelque chose qui appartient à tout le monde donc par définition, est ouvert à chacun et notamment à ceux qui sont les plus faibles d’entre nous et que la vie a malmené, que les conditions de fortune défavorable avec la perte d’emploi, certaines fois la maladie ont rendu quelque part complètement ouverts à une demande d’aide collective. Le service public dans la devise de la société, c’est l’égalité, la liberté et la fraternité et nous, nous l’assurons au quotidien sans faire de grand mot, sans faire de grande phrase mais nous assurons l’objectif de solidarité nationale à l’échelle de Chalon et du Grand Chalon. Nous sommes là, pour nous ouvrir à toute le monde, à chacun et quelle que soit sa condition et je le dis en pensant au CCAS, aux plus fragiles d’entre nous, pour que les conditions d’accès soient exactement les mêmes pour tout le monde […] Concernant le service public, je fais le vœu que cela contribue aussi pour vous à une formation citoyenne. En tout cas, cette lourde charge de défendre le service public va reposer sur vos épaules […] J’espère que vous aurez un très bon retour d’expérience et que finalement vous en tiriez en dehors de vos fiches de paies, que vous en tiriez quelque chose qui vous servira plus tard. Merci beaucoup et bon courage à vous ! ».

