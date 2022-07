L’Harmonie de Saint Rémy/les Charreaux en assemblée générale à la salle Florent Pagny.

L’AG s’est tenue en présence de Florence Plissonnier maire de la commune, de Jérôme Vincent et Alain Mère adjoints, d’une vingtaine de musiciens, musiciennes. Le président de l’harmonie Laurent Bonnin a commencé par remercier Florence Plissonnier maire et conseillère départementale, les élus et les musiciens pour leur présence à cette AG. Il a ensuite excusé la directrice de l’orchestre Emilie Desbrières et le sous-directeur Denis Desbrières pris par des obligations.

La secrétaire Marie Malfondet a présenté le rapport de la dernière assemblée et les quelques activités de cette année écoulée. Après approbation par l’assemblée présente de ce rapport d’activités de l’année 2021, il s’en est suivi la présentation des comptes de l’harmonie et de l’école de musique par Francis Moriau trésorier de l’association depuis 39 ans. C’est un véritable record pour ce poste très difficile et indispensable au sein d’une association comme celle de l’harmonie de St Rémy /les Charreaux qui emploie une cheffe rémunérée et dans son école de musique des professeurs salariés. Le budget de l’école de musique est le plus gros morceau des finances de l’association. Pour garantir un bon fonctionnement de l’école de musique, les subventions du département, du Grand Chalon, des villes de Chalon et de Saint Rémy permettent à l’harmonie de pouvoir assurer la rémunération des salariés mais l’harmonie ne compte pas que sur les subventions publiques, elle fait tout ce qui est possible pour trouver des fonds (concerts, défilés, tarifs adaptés pour les cours…). Pour 2021 l’orchestre accuse un résultat positif de près de 3700 €. Ces comptes parfaitement bien tenus ont été vérifiés par Madame Montillot. Le président a remercié Francis Moriau pour sa longévité au poste de trésorier et la qualité de la tenue des comptes. Les comptes ont été entérinés par les membres de l’harmonie.

Emilie et Denis Desbrières avait donné pouvoir au président pour faire lecture du rapport musical. La cheffe d’orchestre est très satisfaite de diriger cet ensemble même si 2 concerts, et pas des moindres, ont été annulés.

Laurent Bonnin président de l’harmonie a fait une rétrospective de ces 2 années 2020 et 2021 qui ont bien perturbé l’orchestre avec une baisse notoire des effectifs et la difficulté de pouvoir travailler les programmes pour les musiciens sans salle de répétition (fermée pour cause de crise sanitaire). « En 2021, le programme a été revu en fonction des effectifs. Nous n’avons pas pu répondre à toutes les demandes. Pour 2022 c’est un peu mieux. Côté école de musique le coordinateur Pierre Philibert a été remplacé par Denis Desbrières. Pour ce qui est des projets, il y a en cours celui d’aller en Allemagne fin septembre et la préparation des festives 2023… » a dit le président dans son rapport moral. Aujourd’hui l’orchestre compte un effectif entre 60 et 65 musiciens et musiciennes dont des jeunes.

Comme à chaque AG, le président a fait appel à candidatures pour ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre le bureau, certains postes étant vacants. Bastien Villeboeuf et Pierre Malfondet se sont porté candidats, candidatures entérinées par l’ensemble des présents.

Dans les questions diverses, quelques points d’ordre matériel ont été évoqués.

Le président a passé la parole à Florence Plissonnier qui a fait remarquer que les règles mises en place par la municipalité s’appliquaient pour toutes les associations de la même manière et que certaines demandes engendraient des coûts non supportables par la commune. Elle a remercié l’harmonie pour ses prestations et ses beaux concerts.

L’assemblée générale a été close par Gérard Bocher doyen de la séance. Le président a ensuite invité les personnes présentes à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux