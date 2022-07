Belle fréquentation à l’assemblée générale du Comité des Œuvres Sociales (COS) de Châtenoy-le-Royal.

Une assemblée générale sans sa présidente Marie-Christine Poillot retenue par d’autres obligations. C’est Ophélie Thomas vice-présidente qui a présenté l’ordre du jour de cette assemblée. Elle a remercié Vincent Bergeret maire de la ville et Roland Bertin adjoint pour leur présence. Dans son rapport, elle a donné les actions dont a bénéficié le personnel communal, chèques vacances, chèques cadeaux, etc...

Ces actions sont ciblées sur des périodes cruciales de l’année (vacances d’été, noël, rentrée scolaire…) et le COS organise l’arbre de noël pour les enfants des agents de la commune. Le COS propose aussi tout au long de l’année des tickets cinéma pour le Mégarama et l’Axel, il participe aussi à l’accès à la piscine de Chalon en vendant directement les cartes d’accès enfants et adultes. Pour les spectacles et animations, un remboursement peut être fait pour 3 spectacles à hauteur de 5 €, et 3 € pour les manifestations sportives sur présentation de justificatifs.

Ophélie Thomas a remercié la municipalité pour les subventions versées et tous les membres du COS qui participent aux manifestations organisées par le conseil d’administration.

Le rapport financier du 1er janvier 2021 au 27 juin 2022 a été présenté par Véronique Sarras trésorière. Le total des dépenses s’élève à 71 967,11 € et les recettes à 84 918,30 € dont 32 000 € de subvention de la ville pour 2021. Les résultats donnent un excédent à hauteur de 22 487,03 €. Les comptes ont été adoptés à l’unanimité.

Après les comptes du comité, c’est du rapport du CNAF dont il était question avec l’exposé du bilan des prestations 2021/2022. En 2021, pour le quotidien (aide-ménagère retraités, départ à la retraite, hébergement permanent…), les prestations versées s’élevaient à environ 3650 €, pour 2022 sur les 6 premiers mois la somme est beaucoup plus faible avec seulement 608 €, ce constat est le même pour les aides à l’enfance, la solidarité, etc. Pour une cotisation versée en 2021 de 21270 €, 79% ont été utilisés et pour 2022 cela représente seulement 9,32% d’utilisé. Un appel a été lancé en direction des agents pour qu’ils fassent les demandes d’aides du CNAF dont ils peuvent bénéficier. Quelques dates d’animations ont été données comme l’arbre de noël, le loto 2023…

Vincent Bergeret a remercié les membres du COS de l’avoir invité à leur AG. Dans un discours relativement court, il a rappelé toutes les difficultés dues à la période de pandémie, il espère que les activités pourront reprendre un peu plus qu’en 2020 et 2021. Il a exprimé ses remerciements en direction des agents de la collectivité pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien. Il a, à juste titre, fait la remarque que le bureau était très féminin. Il a aussi rappelé que le feu d’artifice traditionnellement tiré le 13 juillet et repoussé au samedi suivant en 2021 avait été un grand succès. Il sera tiré le samedi 16 juillet 2022.

Comme dans toute AG, il a été procédé à l’élection du nouveau CA, un appel à candidatures a été fait. La remarque du maire a été entendue, puisque deux hommes se sont présentés pour entrer dans le CA. Ils vont remplacer des membres sortants non renouvelables.

Puis toutes les personnes présentes ont été conviées au petit moment festif amical.

C.Cléaux