Calculette et Permis Internet délivré aux élèves de CM2 des 3 écoles de Châtenoy-le-Royal.

Comme chaque année la ville de Châtenoy le Royal met tous les futurs élèves de 6ème sur le même pied d’égalité en ce qui concerne l’outil devenu indispensable : la calculatrice Casio FX 92+.

Vincent Bergeret maire de la ville accompagné de Marie-Thérèse Boissot ajointe aux affaires scolaires fait la visite des classes de CM2 pour une remise en main propre à chaque élève de la fameuse calculette. La classe de CM2 de Monsieur Laurent de l’école Rostand fût la première à recevoir la visite du maire mais pas seulement, Olivier policier municipal et Léogadie Duplat de l'ERJ étaient là aussi pour une mission bien précise. Les 23 élèves ont eu chacun leur calculette des mains du maire et de son adjointe ainsi que le fameux Permis Internet distribué par Olivier, Vincent Bergeret, Marie Thérèse Boissot et Léogadie Duplat.

A l’école de Cruzille, ce sont les 26 élèves de Madame Bretin qui ont été équipés de calculettes et du sésame Internet.

Les élèves ont remis en cadeau au maire une vidéo de leur séjour en Ardèche.

A l’école Berlioz la classe de CM2 de Madame Pierre ne compte que 19 élèves, tous ont reçu une calculatrice, les autres de CM1 devront attendre l’année prochaine pour voir arriver dans leur cartable la calculette Casio. Comme à Rostand et Cruzille, Olivier a distribué les Permis Internet.

C.Cléaux