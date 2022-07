Premier vide-greniers organisé par les anti-passes du Chalonnais

Nouveauté du côté du Collectif Chalonnais Libertés et Vérité cet été : un vide-greniers tous les premiers samedis de chaque mois. Plus de détails avec Info Chalon.

«Le plaisir de chiner allié à la solidarité»

C'est ce qu'on pouvait lire sur l'affiche annonçant cette nouvelle action des anti-passes du Chalonnais diffusée sur les réseaux sociaux.

Jamais à court d'idées, les membres du Collectif Chalonnais Libertés et Vérité ont organisé leur premier vide-greniers sur la Place de Beaune, ce samedi 2 juillet 2022.

Une nouvelle action, après l'apéro sauvage du 29 juin dernier, qui sera reconduite tous les premiers samedis de chaque mois, durant tout l'été.

Le but est de constituer une cagnotte pour le collectif.

«Nous avons de multiples projets et nous avons besoin de financement solidaire», nous explique Pascal Poyen, un des organisateurs de cette action.

«Tout a été déclaré, ce n'est pas une action sauvage», insiste Irène Piedade, une habituelle de la première heure.

C'était aussi l'occasion de découvrir et d'acheter «Toujours Debout !», le livre du Collectif Rébellion interprofessionnel de santé (CRIS 71), sur lequel nous reviendrons très prochainement.

Un vide-greniers qui n'empêche pas les habituels et les passants d'échanger sous le barnum rouge de Réaction 19 et Bon Sens avec Yvan Brochiero, le référent régional des deux associations précitées, et d'autres membres du collectif.

D'autres, à l'instar de Jean-Michel Bignier, continuent de tracter dans les rues avoisinantes.

En attendant le prochain vide-greniers, le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité vous donne rendez-vous mercredi à la Maison des Association et le samedi 9 juillet à 14 heures sur la Place de Beaune.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati