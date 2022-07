Des livres à foison!

Le samedi 2 juillet à la mairie de Chalon-sur-Saône, une vente de livres déclassés, environ 1800 pour laisser place au 6000 nouveaux livres achetés par les bibliothèques de Chalon, a été organisée. Cet événement qui intéresse petits et grands, a lieu une à deux fois par an dans les périodes de printemps ou d’été. La vente de livres déclassés est un événement plutôt attendu par les lecteurs chalonnais, nous explique Nicolas Soffray, Responsable de la bibliothèque jeunesse. En effet, on comptait déjà à l’ouverture de cet événement une quarantaine de personnes.

S.A