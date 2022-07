Titulaire d'un permis probatoire... mais à 159 km/h au niveau de Montchanin

Samedi 2 juillet 2022, à 9h45, sur la RN70, commune de MONTCHANIN, les militaires de la brigade motorisée de LE CREUSOT, ont contrôlé le conducteur d'une PEUGEOT 307 SW, à la vitesse de 159 km/h (vitesse retenue : 151 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, âgé de 20 ans et titulaire d'un permis probatoire, est vendeur et demeure dans la région Dijonnaise. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et son véhicule a été placé en fourrière administrative.