Samedi, c'était la fête à l'école Le Devoir (1/2)

C'était aussi la première fois qu'une cérémonie de passage des CM2 en 6ème était organisée. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

C'est sous un soleil radieux que parents et enfants avaient rendez-vous ce samedi 2 juillet 2022 dans la cour de l'école Le Devoir.

Et pour cause, c'était la fête de cette école privée sous contrat d'association avec l'État et qui fait partie du réseau diocésain de l'Enseignement Catholique.

Créée en 1854 par le curé de Saint-Jean-des-Vignes, elle connaîtra son essor grâce à Sœur Marie-Fabien Roux. Appelée un temps École Saint-Marie, c'est en 1912 qu'elle est rebaptisée École Le Devoir, tirant son nom de la mission des sœurs : «Le devoir d'aider à réussir».

L'école Le Devoir fait aujourd’hui partie du Groupe Scolaire Saint-Charles, nommé ainsi en l'honneur du saint patron de Chalon-sur-Saône, Saint-Charles Borromée (1538-1584), prélat italien connu comme un des principaux promoteurs de la Contre-Réforme. Ce groupe scolaire réunit l'ensemble des établissements privés catholiques de notre ville et représente près de 2700 élèves.

Implantée au cœur du quartier de Saint-Jean-des-Vignes, l'école comprend 5 classes maternelles, 10 classes élémentaires, un réseau d'aide aux élèves en difficulté et un dispositif ULIS TFC, soit un total de 17 classes et plus de 410 élèves.

L'anglais et son partenariat avec l'Université de Cambridge font partie de ses pôles d'excellence.

Château gonflable, maquillage, chamboule-tout, pistolets à eau, buvette, pop-corn, la cour de l'école avait pris les atours d'une grande kermesse, pour le bonheur des petits et des grands.



