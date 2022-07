Des Fralois ravis à l’école Mireille et Gaston Mallet !

Il était très difficile de se garer ce vendredi en fin d’après-midi dans la rue du bourg à Fragnes la Loyère !

En effet, l’association de parents d’élèves « Loup´Kid », épaulée par l’équipe enseignante, organisait la kermesse de l’école primaire et on peut dire que l’affluence a été de mise ! La fête de l’école a démarré à 16h30 à la sortie des classes, avec au programme de nombreux stands de jeux, notamment une course en sac ou encore la très à la mode slackline (activité de funambulisme) que l’on a pu découvrir dans de nombreuses manifestations ces dernières semaines !

De quoi faire patienter les enfants et les parents avant le début du spectacle tant attendu, prévu à 18h.



« On n’avait pas eu de kermesse depuis 2019 » ont confié les enseignantes de l’élémentaire, ravies de terminer cette année avec des élèves enjoués de pouvoir partager un si beau moment !



Peu avant le début du spectacle, Audrey Chambefort, la directrice de l’école s’est emparée du micro et a tenu à remercier l’association Loup’ kid pour « avoir rendu possible cette kermesse. »

Et a demandé aux parents : « n’hésitez pas à partager vos photos avec nous afin qu’on puisse se souvenir de ces instants ».



Les élèves se sont ensuite enchaînés sur le podium, de la petite section au CM2, tantôt en dansant tantôt en chanson, mais aussi derrière un castelet afin de faire découvrir un petit spectacle de marionnettes avec « la grenouille à grande bouche » sous les yeux émus de leurs familles.

« Ça fait tellement du bien ! »

« Ça faisait tellement longtemps qu’on attendait ça ! »

« On avait plus que besoin de revivre ces moments » a t-on pu entendre dans la cour arrière de l’école fraloise, ce vendredi soir.

« Ça a été une organisation conséquente en amont mais franchement ça valait le coup ! » s’est exprimé Émilie, nouvelle présidente de Loup’ kid depuis cette année.



A l’issue du spectacle, les fralois sont restés pour se restaurer à la buvette et la fête a battu son plein jusqu’aux alentours de 20h30.

Ça ne fait aucun doute, les kermesses des écoles du grand Chalon et ses alentours ont eu la cote cette année !