Belle fête de fin d’année pour les PEP 71 à Virey-le-Grand

En effet, les PEP 71 (association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public) ont conviés les jeunes pris en charge par les quatre structures du pôle autisme du département à venir passer un après-midi festif à Virey-le-Grand.

C’est au total 102 enfants qui sont venus accompagnés de leurs familles pour passer un moment convivial avec le personnel des SESSAD (Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile) de Virey-le-Grand et de Louhans, de l’IME l’orbize (Institut Médicoéducatif) de Saint Rémy mais aussi de l’UEMA (Unité d’Enseignement en Maternelle) de l’école de l’est de Chalon sur Saône.



« Le but de ces événements c’est la rencontre entre les parents, les jeunes et les professionnels des différentes structures, c’est toujours des moments riches en échanges pour les uns et les autres » confie Clément Dumont, éducateur spécialisé au SESSAD TSA de Virey-le-Grand.



Au programme de cet après midi, outre les nombreux ateliers créés par les professionnels des structures, les participants ont pu aussi profiter d’un mur d’escalade, d’un stand de tir à l’arc, d’un atelier de réalité virtuelle ainsi que l’incontournable château gonflable.



Une belle manière, outre le côté pédagogique de toutes ces activités, d’apprendre aussi aux enfants, la file d’attente, le partage et les différentes règles d’interaction sociales à utiliser lorsque l’on se trouve face à une telle situation de foule.



Côté buvette, les familles pouvaient, si elles le souhaitaient, faire un gâteau ou apporter une boisson.



La mairie de Virey-le-Grand quant à elle, a mis à disposition le lieu ainsi que les chapiteaux pour abriter les différents ateliers, « on a même eu de l’aide des employés communaux » précise Clément.

Les enfants, les parents et les professionnels des PEP 71 se sont donc rués sur les différents ateliers proposés tout l’après-midi de 14h à 18h, sous un soleil de plomb.



Entre bavardages, éclats de rire et batailles d’eau, c’est sûr, cette jolie fête de fin d’année est encore un pari réussi pour l’association des PEP 71 !