Le personnel soignant de Marguerite Boucicaut à Chalon appelle à une "vraie considération financière"

"25 ans d'ancienneté et 1600 euros net par mois", le compte n'y est pas déplorent les aides-soignantes de Marguerite Boucicaut. Un constat amer partagé par les infirmières qui gagnent guère plus. "Le différentiel avec le public est dans toutes les têtes mais au-delà de ça, c'est toute la profession qui est en danger et le risque que cela engendre sur la structure à proprement parler". La structure qui peine à recruter, peine désormais à maintenir ses effectifs sans avoir recours à des intérimaires, "si ça tient cet été, c'est uniquement avec les renforts d'intérimaires" constatent les membres du personnel. Revalorisation salariale et maintien des avantages, c'est en substance ce que réclament les personnels de Marguerite Boucicaut, au risque de voir une situation sociale se dégrader toujours un peu plus.

L.G