Collaboration accrue entre les commerçants givrotins et les Musicaves

La collaboration avec le tissu économique givrotin a débuté il y a 25 ans. Elle est née d'une dégustation, qui s'est déroulée en 1997 au Domaine Besson, et durant laquelle il a été décidé que ce domaine accueillerait le festival. Elle s'est ensuite étendue les années suivantes à d'autres viticulteurs : le Domaine Thénard, pour l'hébergement du festival, puis d'autres pour l'approvisionnement en vins de Givry. Si bien que cette année, ils ont été 28 domaines et 3 coopératives à soutenir les Musicaves, ce qui n'a pas été de trop, vu le nombreux public qui a fait le déplacement...

Quant au partenariat avec les commerces givrotins, il a débuté plus tard, avec l'arrivée en 2014 de La chèvre de Russilly. Il s'est élargi en 2019 avec la présence de la Pâtisserie Bry et du restaurant La Cadole. Et cette année, l'idée d'une participation élargie des commerçants givrotins, est venue de Bruno Fabris, qui tient l'auberge La Billebaude et qui est un des premiers soutiens des Musicaves. Pour cette dernière édition, il a eu vraiment envie "de vivre le festival de l'intérieur", chose que son métier ne lui permettait pas de faire les années précédentes. Il est donc allé voir Aurélien Bry, le Président de l'UCAG (Union des commerçants et artisans de Givry) pour lui proposer une participation plus importante des commerces de bouche givrotins, les vendredi et samedi soirs. Proposition, qui a aussitôt été validée par l'UCAG et par Philippe Pérousset, Président des Musicaves, qui a en plus, décidé d'offrir le coût de l'emplacement.

C'est comme cela que les festivaliers ont pu bénéficier d'un espace restauration, offrant pour la première fois cette année une nourriture variée et de qualité, proposée par des commerces locaux, à savoir : la Billebaude, la Maison Bry, la chèvre de Russilly, le Clos des Flaveurs , Au Croissant de Lune, la Maison Minori, et le Salon de Grégoire.

Pour être complets, précisons que c'est aussi dans le cadre de cette collaboration, que les Musicaves ont décidé d'organiser à Givry deux concerts gratuits du groupe « les 5 oreilles ». Ils se sont déroulés le vendredi soir sur la terrasse de la Billebaude et le samedi soir sur le parvis de la Halle ronde, devant la Cadole, qui de son côté, a offert le repas du soir à l'ensemble des musiciens du festival.

Voici donc un bel exemple de partenariat « gagnant-gagnant », dont nous pensons qu'il faudra se souvenir, lorsqu'il s'agira de prendre le relais de l'équipe organisatrice actuelle, qui a vécu son dernier festival, après 25 ans de bons et loyaux services...