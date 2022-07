Avec Latlas.pro, chacun peut créer son propre moteur de recherche en quelques clics

Utilisés à des fins professionnelles ou personnelles, les moteurs de recherche sont tout simplement incontournables. Concernant le seul Google, 6,9 milliards de requêtes ont été effectuées chaque jour e, 2021. Un géant américain qui, par ce biais, collecte et stocke nombre de données personnelles. Avec tout ce que cela peut supposer, notamment en terme d’invasion publicitaire. Face à cela existent des alternatives simples et efficaces. A l’image de la création de moteur de recherche grâce au mode SaaS (Software as a Service) ou logiciel en tant que service en français que propose Latlas.pro. Ce dernier permet de lancer un moteur de recherche généraliste, un moteur thématique (cheval, automobile, bricolage, finance...) ou encore de cibler des villes, un département ou une région. Ainsi, le fondateur Frédéric Plisson souligne que « les sites internet inclus dans Latlas.pro sont uniquement ceux dont le créateur souhaite disposer. Il est possible d’intégrer uniquement les sites que l’on désire dans les résultats. »

Créer un moteur devient un jeu d’enfant

La création de moteur SaaS est une solution accessible à tous. Cette alternative, idéale pour les PME ou les institutionnels, permet de lancer un outil indépendant de recherche à moindre coût, en phase avec les besoins de l’entreprise, facile à créer, sans la moindre installation puisque tout se fait en ligne depuis le bureau et Made in France : LAtlas.pro est développé dans l’Hexagone (voire en Europe), y compris pour l’hébergement.

« Chaque PME peut créer son propre moteur de recherche, clé en main. Elle va obtenir une solution innovante et sans aucune concurrence, tout comme les résultats de recherche qui sont conformes aux attentes de l’entreprise. » Cet outil permet, en outre, de gagner de l’argent. Le principe est simple : il suffit de vendre des liens sponsorisés aux annonceurs désireux d’atteindre des communautés ciblées. Avec, toujours, la libre maîtrise quant aux contenus. Seul le propriétaire du moteur peut accepter de vendre des liens publicitaires. Les utilisateurs qui cliqueront dessus seront alors renvoyés vers des produits et des services.

Par ailleurs, Latlas.pro permet la création d’un moteur de veille stratégique. Cet outil stratégique permet d’utiliser toute la puissance d’Internet pour surveiller l’évolution du marché. Les entreprises peuvent bénéficier d’un programme clé en main pour récolter de précieuses informations. Il est possible de cibler des sites spécifiques à surveiller et des plateformes éthiques pour suivre l’évolution des normes. Avec un énorme plus : cette solution n’est visible qu’en interne. « Cette discrétion garantit l’impartialité de la veille stratégique : aucun site parasite ne va apparaître pour fausser les données. Elle est aussi plus rapide car il n’existe aucune publicité. »