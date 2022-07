Hervé Hernandez responsable du "tennis pour tous" au club de Saint Rémy passe le relais après 18 ans au TCSR.

Hervé Hernandez a été 18 ans au club de tennis de St Rémy (TCSR) où il a vu passer de nombreux débutants de tous âges, joueurs et joueuses confirmés, enfants de ceux et celles qu’il a rencontrés sur les courts de tennis de la ville.

Avant d’avoir intégré le TCSR, il a travaillé dans divers autres clubs de la région comme à Buxy, Givry, St Marcel, Lux. Un homme d’expérience très apprécié de tous, enfants, adultes et de ses collègues du club. A St Rémy, il s’occupe de la politique sportive, des stages d’été et de plein d’autres choses mais à 55 ans, il a décidé de partir pour d’autres horizons et il a passé la main ou plutôt la raquette à un jeune diplômé. En effet c’est Léo Dal Piva diplômé d’état en 2022 qui va le remplacer. Ce San-Rémois de 21 ans, est titulaire d’un Diplôme d'Etat de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport (DEJEPS) mention tennis. Il connait bien le club pour y avoir débuté très jeune. Il ne sera pas seul puisque deux autres jeunes diplômés CQP 2022 (Certificat de Qualification Professionnelle), Antoine Jarlan et Olivier Parolini, de l’équipe pédagogique seront aussi sur les courts.

Sébastien Pellegry président du club, dans son petit discours, a rappelé à l’assemblée présente qu’Hervé Hernandez partait après de nombreuses années de bons et loyaux services au sein du club, il a parlé aussi d’un entraineur sérieux, jovial, toujours présent au club, juste une toute petite absence en 18 ans, ce qui est remarquable.

Florence Plissonnier maire de St Rémy a fait part de son petit pincement au cœur de le voir partir, tout en sachant que Léo allait dignement le remplacer car il avait eu un très bon mentor.

Après la remise du cadeau à Hervé, toutes les personnes se sont retrouvées pour prendre le verre de l’amitié et arroser son départ à la retraite.

C.Cléaux