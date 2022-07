Le compte rendu de la dernière réunion du 6ème Conseil municipal des jeunes de Chalon-sur-Saône

Le 6ème Conseil municipal de jeunes de Chalon-sur-Saône, élu en novembre 2021, a tenu, ce mercredi 6 juillet 2022, son ultime session plénière dans la salle du conseil de l'hôtel de ville, en présence du maire et de plusieurs élus. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est aux côté de Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, et Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a salué le travail et la motivation des jeunes conseillers qui se réunissaient dans la Salle du conseil, ce mercredi 6 juillet à 17 heures, pour la dernière fois.

Seuls 11 des 24 membres du 6ème Conseil municipal des jeunes étaient présents, à savoir Ruben Delorge, Lebeau, Yasmine Cherek, Ambre Mairet, Mathéo Petot, Jules Tranchant, Chahine Hamouda, Vincenzo Braschi, Baptiste Blot, Morgane Lachat et Claire Blot.

Le rôle du Conseil municipal des jeunes (CDJ) est de sensibiliser ses membres, âgés entre 11 et 15 ans, à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, créer un lieu d'échange entre les jeunes et la municipalité et faire émerger des actions et des projets concrets pour les jeunes Chalonnais.

La mandature s'achève avec de nombreux temps citoyens :

▶ La visite de la frégate Aconit, quatrième bâtiment de classe La Fayette d'une série qui compte cinq unités de la Marine nationale française,

▶ La visite de l'Espace des Arts,

▶ La visite de la caserne des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône le 8 juin dernier, journée au cours de laquelle les jeunes ont pu découvrir et comprendre le fonctionnement du centre de secours,

▶ L'invitation par les jeunes sapeurs-pompiers à participer à une conférence de Ginette Kolinka, une survivante du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et passeuse de mémoire de la Shoah le 18 juin,

▶ Voyage à Verdun du 21 au 23 février, nos jeunes ont ainsi pu découvrir la Citadelle souterraine, le musée de la Princerie, l'ouvrage de la Falouse, visiter le fort et l'ossuaire de Duaumont, le mémoriel de Verdun et le musée de Marbotte,

... et la réalisation de nombreux projets :

▶ Participation à l'organisation du rally citoyen Educapcity le 19 mai, journée au cours de laquelle 400 jeunes collégiens Chalonnais répartis en 64 équipes ont parcouru la Ville par points d'étapes à la rencontre d'associations, d'institutions et de services de la collectivité.

L'équipe du Devoir, La meilleure équipe de chacun des 6 collèges de la ville a été qualifiée pour la finale Edu Capitale à Paris les 22 et 23 juin, et c'est l'équipe du Devoir qui a remporté le trophée Educapcity 2022. Elle a fini 30ème, celle de Camille Chevalier 67ème, celle de Robert Doisneau 83ème, celle de Jean Vilar 92ème, celle de Saint-Dominique 93ème et celle de Jacques Prévert 100ème du classement Edu Capitale.

▶ Organisation d'une soirée festive post-brevet pour les élèves Chalonnais de 3ème le 1er juillet. Ils ont, entre autres, choisi la playlist, communiquer sur l'événement auprès de leurs camarades de classe, organisé le déroulé de la soirée, installé et mis en place de la cour de l'Abattoir et géré la buvette et le buffet.

▶ Création d'un jeu Baludik sur le thème du respect.

C'était aussi l'occasion pour les jeunes conseillers de remercier chaleureusement Karine Michaudet et Emmanuel Sarre du Service Démocratie Locale pour leur soutien.

L'élection du prochain Conseil municipal des jeunes aura lieu à l'automne prochain.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati