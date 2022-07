127 donneurs présentés sur ces deux demi- journées de collecte de sang au tennis de Crissey dont 3 derniers dons.

127 donneurs de présentés dont 21 nouveaux donneurs pour ces deux demi-journées de collecte, collectes qui ont été aussi marquées par le dernier don effectué par 3 donneurs atteints par la limite d'âge.

Le mardi 5 juillet, Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, est venu rendre visite aux donneurs et bénévoles.

Christian Dalery né le 7 juillet 1951 est venu à Crissey faire son 135ème et dernier don. Il a fait son premier don en 1969 dès l’âge de 18 ans et il n’a pas cessé de donner, à St Rémy, à Chalon et à Fontaines. Il a fait don de son sang mais aussi de plasma et des plaquettes. « Je ne garde que des bons souvenirs des collectes et de l’amitié avec les bénévoles des amicales, mon épouse était à l’amicale de Fontaines, professionnellement, j’ai travaillé dans les produits chimiques chez Kodak. »

Un donneur s’arrête (limite d’âge) mais à chacun son tour de donner et une jeune nouvelle donneuse s’est présentée à la collecte un peu comme si l’équilibre restait permanent.

Audrey Verrien de Gergy est venue faire son 1er don à l’âge de 38 ans. Elle était entre de bonnes mains puisque l’infirmière qui s’est occupée d’elle était sa cousine. Cette jeune maman qui n’aime pas les piqûres, a été sensibilisée et convaincue de la nécessité d’apporter sa contribution pour sauver des vies suite à la leucémie de son papa et de son besoin en plaquettes. Elle veut pouvoir faire des dons de plasma et de plaquettes rapidement mais continuera de donner son sang.

Danielle Bégonin a remis mardi matin un diplôme et un cadeau à Bruno Biard de Sassenay pour ses 75 dons.

« Les actions que nous avons menées ont été très positives (face à face à Leclerc, sortie des écoles, commerces). Nous avons pu prendre une trentaine de rendez-vous en direct suite à ces actions. Merci à tous les donneurs. » Propos recueillis par Info Chalon auprès de Danielle Bégonin présidente de l’amicale.

Prochaine collecte le vendredi 30 septembre à Virey le Grand 15h30...19h30

Présidente de l’amicale : Danielle Begonin Tél : 06 24 36 89 08

Rappel : prise de rendez-vous sur :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux