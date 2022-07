La fête de la musique à Saint Rémy animée par K’Dance et les jeunes de l’escale.

C’est sous la nouvelle pergola de la place de la mairie que se sont déroulées les festivités de la fête de la musique à Saint Rémy.

L’association bien connue des sans rémois K’Dance a ouvert le bal avec de superbes chorégraphies. La tâche n’était pas si facile pour les toutes petites "pompons" car elles se sont produites les premières devant un public assez nombreux. Elles ont fait la démonstration de leur qualité de jeunes athlètes pour ensuite laisser la place à leurs cadettes plus expérimentées. C’est ainsi que K’Dance pompons a animé cette première partie de la fête de la musique.

Florence Plissonnier maire de la ville a fait son discours de lancement de la fête et remercié la présidente de K’Dance Anaïs pour son investissement avec toute sa troupe aux diverses manifestations organisées à St Rémy. Elle a ensuite laissé la place aux enfants de l’Escale pour un spectacle monté et joué avec les animateurs et animatrices du centre de loisirs. La soirée a continué avec la possibilité de se restaurer sur place.

C.Cléaux