Cocorico bourguignon ! Le Rully blanc s’exporte à prix d’or au pays des cigales

« Un verre de Rully blanc ? »

Vous êtes en terrasse, le soleil en prime, et vous vous apprêtez à savourer un Bourgogne blanc de la Côte chalonnaise… Avouons que le moment s’annonce délicieux.

Mais sur la Côte – comme on dit –, dans le Var, et plus précisément encore dans une bonne vieille station balnéaire, ça peut vous coûter un max : 9 € le verre ! En plus, on ne précise pas si c’est du premier cru. Oui, vous avez bien lu. Un peu cher la place au soleil avec chant nuptial des cigales compris, hein !

Alors, petit clin d’œil : avant de boucler vos valises, n’hésitez pas à y glisser une bouteille de Rully à déguster et partager.

De notre point de vue de Bourguignon, c’est vrai qu’on peut s’enorgueillir d’être exporté comme un produit de luxe.

Au fait, existe-t-il un cocorico bourguignon ?

