"Nées de la Pierre" une exposition jusqu’au 3 septembre à la salle Fénié de Fontaines.

Cette exposition, organisée conjointement par la municipalité de Fontaines et l’association "Fontaines Patrimoines", n’est pas sans rappeler le passé de Fontaines et ses carrières où l’on venait y puiser les pierres que l’on retrouve dans les anciennes constructions du village (église du XIIIe siècle), de la « porte d'Arroux » à Autun, de la sculpture de la « tentation d'Eve » (musée Rollin à Autun), et des monuments aux morts de diverses communes de Saône et Loire et de Côte d’Or.

De la taille de la pierre aux sculpteurs sur pierre, il y a qu’un pas à franchir pour faire une belle exposition dans un village dont la pierre a été la richesse depuis l’époque Gallo-Romaine.

Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, Philippe Gelin adjoint, Christian Bottussi président de Fontaines Patrimoines, Michel Bonnot, Jean-François Farenc président des maires ruraux de S&L ont inauguré cette exposition qui se tiendra tout l’été à la salle Fénié du village. Rémy Rebeyrotte député de la 3ème circonscription a honoré de sa visite cette exposition.

5 sculpteurs de la région avec chacun sa personnalité que l’on retrouve dans le style de leurs œuvres.

Jean-Claude Boutheilly, de Buxy. Une passion venue après avoir commencé comme tailleur de pierre (école des compagnons du devoir), il sculpte depuis une vingtaine d’années. Il a créé entre autre "Danse nuptiale" sculpture exposée que les visiteurs pourront admirer.

Florence Jarrige, de Buffières village proche de Cluny, est une artiste qui travaille toutes les pierres. Passionnée par le minéral, elle est tombée dans la sculpture très jeune et ses inspirations créatives donnent lieu à du figuratif, du représentatif à l’image du "Bicéphale" ou du "cheval".

Loïc Gandrey, le mâconnais plus exactement de Tramayes, sculpte depuis toujours. Il aime le travail manuel et taille, sculpte et ponce tout à la main.

Christophe Toporowski, du Chalonnais, a repris en 2002 après une longue pose l’envie de faire, de reconstruire et de sculpter ; de 2002 à 2004 il a côtoyé Frédéric Leroy lors de stages, en parallèle de son activité professionnelle d’aide-soignant psy.

Didier Ridet est sculpteur et marbrier, il a été sélectionné par l’académie Jacques Boitiat en 2011 pour participer au grand prix de Barbizon. Il présente plusieurs types d’œuvres dont une "lucane".

Madame le maire dans son discours a rappelé que l’exposition était en rapport avec l’image de Fontaines et de la pierre. «Cette exposition est le travail du comité consultatif avec l’aide précieuse de Fontaines Patrimoines, merci aux bénévoles qui vont être présents en juillet, août pour ouvrir l’exposition aux visiteurs. »

Monsieur Farenc a précisé que les communes rurales n’étaient pas comme certains se l’imaginent des communes dortoirs, qu’il s’y passait plein de choses à l’instar de Fontaines avec son exposition et ses associations qui sont des vrais centres de vie culturelle.

Pour Christian Bottussi de Fontaines Patrimoines, rien ne serait possible sans le soutien des projets par la municipalité, municipalité qu’il a remerciée ainsi que Michel Bonnot qui a été cherché les artistes sculpteurs.

Une exposition à ne pas manquer dans notre région chalonnaise jusqu’au 3 septembre, les mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h.

Entrée libre.

C.Cléaux