Cinq belles actions sociales pour le club Kiwanis de Chalon sur Saône Doyen

On sait, sur la place de Chalon sur Saône, combien le club Kiwanis Doyen est attaché à sa vocation sociale, particulièrement en ciblant ce qui touche à l’enfance et la jeunesse. Il est vrai que « Servir et aider les enfants du monde » est le fondement même du Kiwanis international.

Le président en exercice, Fabrice Turlet et les membres du Kiwanis Doyen, ont reçu ce jeudi 7 juillet 2022, dans les salons de l’hôtel Ibis Styles de Chalon sur Saône, les quatre récipiendaires de chèques, en présence de Sébastien Martin, président de la la Communauté de Communes du Grand Chalon.

« Cette soirée que nous organisons a pour but de faire ressortir le résultat de nos actions entreprises dans le cadre de nos Oeuvres Sociales. Nous sommes fiers de pouvoir continuer ces actions depuis la création de notre club en 1974 soit il y a 48 ans de cela. Je tiens à remercier Sébastien Martin qui, comme la ville de Chalon, ont toujours répondu présent pour nous aider à mettre en place nos diverses actions. » a souligné le président Turlet avant de remettre les chèques.

Cinq belles initiatives

Nos colonnes avaient déjà relaté ce besoin d’aide le 12 juin 2021 et concernant Mathys Chambord de Rully, âgé aujourd’hui de 9 ans, victime d’un accident domestique ayant handicapé sa main droite. Grâce aux nouvelles technologies, on peut faire des miracles et redonner à ceux ou celles qui ont subi des traumatismes corporels l’espoir, tel est le cas de Mathys. Une prothèse demain myoélectrique lui sera installée et pour se faire le Kiwanis a fait le choix d’aider la famille à hauteur de 1500€. Inutile de dire combien l’émotion de Mathys a été forte, lui qui souhaite être pompier.

L’association « Le Jardin des 7 sens » est implantée à Saint Martin la Patrouille en Saone et Loire. Elle a pour but essentiel d’être un centre d’accueil thérapeutique et de loisir accueillant toute personne des établissements spécialisés, pour des journées bien-être ou Week-End de rupture, n’ayant pas besoin d’assistance médicale. Une association sans aide spécifique d’Etat qui reçoit entre autres des enfants autistes et dont il est nécessaire d’avoir des financements pour les activités. Le club Kiwanis Doyen a remis un chèque de 2000€

Le jeune Yanis, 12 ans, demeurant à Ouroux sur Saône, passe sa vie dans un fauteuil roulant du fait de la maladie génétique, dont il est victime. Des soins couteux ont lieu régulièrement à Barcelone dans un centre spécialisé. Cela n’empêche pas sa croissance normale et de ce fait son fauteuil est devenu étroit. Le club Kiwanis Doyen a décidé d’aider la famille en finançant le reste à charge du nouveau fauteuil en offrant un chèque de 5000€.

Nous avions également évoqué dans nos colonnes cet élève du Conservatoire du Grand Chalon, en piano jazz, reçu au prestigieux Berklee Collège of Music de Boston. Samuel Apoutou s’envolera pour les Etats Unis afin de bénéficier d’une formation de 4 ans. Le club Kiwanis Doyen de Chalon a décidé de l’aider dans l’achat de matériel sur place en lui remettant un chèque de 2000€, tout en le mettant en relation avec le club Kiwanis de New York afin qu’il puisse être suivi et moins isolé durant ces années.

La cinquième action a consisté, en mars 2022, en une mobilisation pour l’Ukraine. Le club Kiwanis de Chalon Doyen a fait parvenir une palette de « première nécessité » par le canal du transporteur Dominique Prudent affrété pour la circonstance.

Il a appartenu à Sébastien Martin de conclure, avant le verre de l’amitié, cet émouvant partage d’émotions et de dons. Les mots du Président du Grand Chalon ont été ceux d’un homme responsable d’un territoire, mais aussi ceux d’un père de famille ou chaque personne, chaque chose, chaque bonne intention se doit d’être respectée. Une démarche citoyenne au regard d’autrui et particulièrement des jeunes et de l’enfance, comme le veux l’esprit du club Kiwanis Doyen de Chalon sur Saône.

JC Reynaud