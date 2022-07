En 6 mois, la Saône et Loire a bénéficié de plusieurs dizaines de millions d'euros de la région Bourgogne-Franche Comté

Plus de 56 millions d'euros injectés par la région Bourgogne-Franche Comté en Saône et Loire. L'occasion pour les élus départementaux de la majorité régionale de faire un point.

"Une Bourgogne-Franche Comté en état d'urgence climatique"

Un point d'étape "nécessaire" a jugé Jérôme Durain, Vice-président à l'occasion d'une mise en avant de la concrétisation des politiques publiques menées par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté. A tour de rôle, les 6 élus régionaux ont évoqué les thématiques sur lesquelles, la région a mobilisé de lourds moyens financiers et techniques ces derniers mois. Et les chiffres parlent d'eux-même, quasi 20 millions pour l'économie et l'emploi, quasi autant pour l'éducation et la formation, la douzaine de millions d'euros en faveur de la transition énergétique, 2,5 millions pour l'agriculture et autant pour la culture, le sport et la citoyenneté. C'est dire que la région Bourgogne-Franche Comté entend montrer sa présence dans le quotidien des habitants.

Sujet central de la mobilisation tout azimuth, celui de l'urgence climatique. Une thématique sur laquelle Claire Mallard, élue régionale Europe Ecologie - Les Verts, a martelé l'ambition régionale, "la lutte, l'atténuation et l'adaptation climatique et la reconquête de la biodiversité sont au coeur du projet de mandat régional, c'est un des trois pilliers de notre stratégie de mandat" avant de rappeler que la région Bourgogne-Franche Comté est "l'une des régions françaises les plus touchée par le changement climatique et ses conséquences".

Alors que plus que jamais la question de la précarité énergétique est dans bien des têtes, en vue d'un hiver ou plane l'inquiétude au sujet de la capacité à fournir suffisamment d'énergie à toutes et à tous, l'engagement de porter la région à énergie positive et neutre en carbone d'ici 2050, est plus que jamais d'actualité.

Effilogis... un programme porteur et d'actualité

"Renforcer la sobriété énergétique" est clairement au coeur des politiques publiques régionales. Lancé sous la précédente mandature, le programme Effilogis a pris un coup d'accélérateur avec la crise Ukrainienne. Et tout le monde est ciblé, qu'il s'agisse des particuliers, des collectivités ou du logement social. Claire Mallard et Bertrand Veau ont rappelé l'importance des dispositifs d'évalution et d'audit énergétique portés par la région, en vue d'épauler tous les acteurs à se diriger vers la sobriété énergétique. Ainsi, ce sont 2300 logements sociaux qui ont été rénovés en basse consommation mais aussi 200 bâtiments de collectivités. Plus de 35 000 particuliers ont fait appel aux conseils pilotés par le Conseil Régional.

Tout est mis en oeuvre afin d'accélérer le développement des énergies renouvelables à l'image des centrales solaires inaugurées tout récemment à Davayé ou à Chagny, ou l'usine de méthanisation à Simandre.

"Des actions quotidiennes au profit du quotidien de chacun"

Les élus régionaux ont insisté sur l'ampleur des actions menées au profit des territoires. Et là encore, par territoire, il faut entendre les "territoires qui en ont le plus besoin" ont insisté Jérôme Durain et Francine Chopard. Impact environnemental, égalité homme-femme, sport pour tous et par tous mais aussi santé. Ce dernier sujet qui est revenu plus que jamais sur la table avec la crise sanitaire, bénéficie d'un large soutien régional avec notamment le versement de quasi 4 millions d'euros de bourses aux étudiants des écoles de soins infirmiers de Saône et Loire, mais aussi à travers l'acquisition de matériels et d'investissements dans les locaux. Face à la désertification médicale, là aussi la région entend jouer pleinement son rôle, notamment dans le déploiement de la télé-medecine dans les territoires les plus impactés. Des expériences sont actuellement menées. Face aussi, à la problématique de recrutements des médecins, la région s'est penchée sur les modalités d'accueils des médecins internes avec le renforcement de ses capacités d'hébergements.

Soutien aux collectivités locales mais aussi et surtout soutien aux services publics locaux, Bertrand Veau a déploré ces "interventions méconnues au profit des territoires" alors que "sans la région bien des services publics seraient absents". Une précision toujours utile par les temps qui courent.

Laurent Guillaumé