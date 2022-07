Le coup de gueule d'une chalonnaise sur les nuisances

Cette ville respecte-t-elle ses habitants ?

Depuis hier samedi 9 juillet un bruit infernal couvre l’ouest de Chalon : un rallye automobile qui démarre et revient à Chalon le dimanche ! Et oui notre ville accueille une course que d’autres villes ont supprimées depuis longtemps.

Est-ce que le silence ne fait pas partie du bien-être auquel chaque Chalonnais aspire ? On nous impose le motonautisme sur une Saône déjà bien malmenée par les les« paquebots » qui la sillonnent. On nous impose un Monster show avec des monstrueux engins aux Prés St Jean, et voilà qu’on ne trouve rien de mieux que d’autoriser un rallye automobile. Ajoutez le bruit quotidien des véhicules au pot d’échappement débridés qui circulent en toute impunité dans des quartiers très habités et on n’a qu’une envie : quitter la ville ! Impossible de laisser les fenêtres ouvertes par ces temps de chaleur.

Pourquoi notre ville est -elle en retard sur tout : le vélo n’a pas sa place alors que la voiture peut se garer partout même sur les trottoirs, dès que l’on quitte le centre ville piétonnisé, la voiture est reine. Les places de parking prennent la place des voies cyclables.Vous voulez acheter une voiture électrique moins bruyante et moins polluante ? Pas de borne de recharge dans votre quartier.

Et que dire de cette volonté parait-il de planter des arbres pour effacer un peu la pollution qui couvre les balcons et rebords de fenêtres : il faut combien d’arbres pour compenser la pollution d’un rallye automobile ?

Ce n’est pas comme si d’autres comportements municipaux n’existaient pas ailleurs, je rêve d’une ville où le piéton et le vélo peuvent sillonner le centre et la périphérie du centre sans danger, sans bruit, sans respirer les particules polluantes, avec des trames vertes où il fait bon se promener ou aller faire ses courses. Avec des navettes gratuites pour sortir de la ville. Un Strasbourgeois m’a dit un jour : votre ville a 25 ans de retard pour les mobilités douces. Je rêve de Nantes où la nature est au coeur de chaque projet municipal.

Le permis de végétaliser en bas de chez soi, quelle bonne idée, mais là où la voiture est prioritaire, pas possible d’envisager de poser des pots à arbres ou de creuser un bac à fleurs !

Les Chalonnais ne manquent pas d’idées pourtant ; des associations pour le vélo, pour la biodiversité, pour une architecture verte existent à Chalon, chers élus, écoutez-les, donnez-leur votre confiance et les habitants vous remercieront !

En attendant, s’il vous plaît, ne donnez plus votre accord pour les activités soi-disant sportives bruyantes et polluantes dans notre ville, elles font partie d’une époque révolue surtout à l’heure où l’on nous demande de faire des économies d’énergie et où le prix du pétrole flambe !



Une Chalonnaise qui pourtant aime sa ville mais la rêve autrement