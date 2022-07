31 bornes Route 71 déjà déployées en Saône et Loire... et 40 d'ici la fin d'année

Actuellement, 31 bornes sont installées et 9 autres sont en cours d’installation notamment dans les villages sièges des Organisations de défense et de gestion (ODG) des appellations AOC viticoles de Saône-et-Loire. L’ensemble des installations devrait être terminé d’ici à la fin de cette année 2022.

En 2019, le Département lançait une opération de promotion des atouts touristiques du territoire avec Route 71, une application mobile innovante pour valoriser les richesses de la Saône-et-Loire (vin, patrimoine, restauration, hébergement, agenda, expérience). Des contenus ludiques et pédagogiques pour affiner les découvertes en famille ou entre amis de manière originale et conviviale. Aujourd’hui, le site internet PWA Route 71 recense également les 4 000 ambassadeurs touristiques du département.

Après 3 ans d’utilisation et d’enrichissement, afin de répondre encore plus aux attentes des différents usagers (habitants du territoire départemental, touristes, professionnels du tourisme, sites culturels), le Département de Saône-et-Loire va faire évoluer ce site internet PWA Route 71 vers une application, plus intuitive en matière d’utilisation.

Dès le printemps 2020, des bornes tactiles, déclinaison de l’application, ont commencé à être déployées dans les villages d’appellations contrôlées, les sites touristiques et les portes d’entrée du territoire pour offrir aux visiteurs la possibilité de disposer de l’application Route71 sur grand écran et de partir à l’assaut de la Saône-et-Loire en quelques clics.

À terme, 40 bornes seront intégrées dans différents sites de Saône-et-Loire pour permettre à chacun de dénicher des idées d’expériences et de découvrir de nouveaux parcours.

31 BORNES INSTALLÉES

- Viré (cave)

- Lugny (cave)

- Dommartin-les-Cuiseaux (aire d’autoroute) W Rully (mairie)

- Romanèche-Thorins (Touroparc)

- Bouzeron (mairie)

- Romanèche-Thorins (Hameau Duboeuf)

- Chalon-sur-Saône (maison des vins)

- Toulon-sur-Arroux (Divertiparc)

- Mercurey (caveau Divin)

- Saint-Léger-sous-Beuvray (Bibracte)

- Solutré (Atrium)

- Cluny (Équivallée)

- Saint-Léger-sur-Dheune

- Cheilly-les-Maranges

- Bourbon-Lancy (CeltÔ)

- Prissé (cave)

- Azé (grottes)

- Buxy (cave)

- La Clayette (office de tourisme)

- Couches (boulangerie)

- Charolles (Maison du Charolais)

- Givry (office de tourisme)

- Pierre-de-Bresse (office de tourisme)

- Saint-Amour (auberge du Paradis)

- Mâcon (place Saint-Pierre)

- Tournus (office de tourisme)

- Saint-Gengoux-le-National (en bord de voie verte, sur le quai de l’ancienne gare).

- Louhans (place Marcel Guinot)

- Le Creusot (Parc des Combes)

- Duhesme (locaux du Département)

9 SITES EN COURS D’INSTALLATION

- Marcigny

- Verdun-sur-le-Doubs

- Paray-le-Monial

- Autun

- Montceau-les-Mines

- Gares TGV Le Creusot/Montchanin et Macon/Loché W Mâcon cité des vins

- Saint-Albain sur l’aire d’autoroute