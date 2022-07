Carton plein pour les feux d'artifice de Mercurey

Ca fait quelques années que Mercurey n'avait pas réuni autant de monde autour de l'étang du Pont Latin. La population était invitée pour les traditionnels feux d'artifice dans le cadre de la fête nationale. Des feux d'une dizaine minute salués par des applaudissements alors qu'à la buvette, les bénévoles jouaient des coudes pour servir les dizaines de kilos de frites et les fameuses andouillettes. Carton plein pour cette soirée... et bravo à toutes et à tous !