Musée Vivant Denon : Découvrez les ateliers jeune public pour cet été !

En lien avec l'exposition en cours 'Des épées pour la Saône ?', l'un de ces ateliers est destiné aux 6 à 8 ans et l'autre aux 9 à 12 ans. Plus d'informations :

Lundis 11, 18 et 25 juillet et Lundis 1er, 8, 22 et 29 août :

> Epées et décors de métal

Après une visite de l’exposition « Des épées pour la Saône ? »,

les enfants seront invités à reproduire des décors de l’âge du

Bronze en métal à repousser sur un support reprenant la

silhouette d’un pommeau d’épée.

de 6 à 8 ans à 14h30 (durée : 2h) - gratuit, sur réservation au 03 85 94 74 41

Vendredi 15 et jeudi 21 juillet et Jeudis 4, 11 et 25 août

> Crée ta cuirasse

Après une découverte des cuirasses de l’âge du Bronze

présentées dans l’exposition, les enfants assembleront en atelier

une cuirasse en carton, puis la recouvriront de dorure et de

motifs ornementaux.

de 9 à 12 ans - 14h30 (durée : 2h) - gratuit, sur réservation au 03 85 94 74 41

Photo d'archive Info-Chalon - Texte : Communication Musée Denon.