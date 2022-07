Sarah Jeanne Ziegler et Mathilde Cattin étaient en concert au Port-Villiers

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi soir, à 21 heures 30, sur le ponton face aux marches du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, avait été programmé lors de la 7e édition des Guinguettes sur le thème ‘Chalon au fil de l’eau’, le concert de Sarah Jeanne Ziegler et Mathilde Cattin.

La chanteuse, autrice et compositrice accompagné de son amie violoniste à fait découvrir son répertoire aux influences Pop, sa folk hybride, sensible et puissante ainsi que des sonorités envoûtantes. Alliant des phrasés romanesques, sensibles et romantiques elle a rapidement conquis l’assemblée qui l’a chaleureusement applaudi à chaque fin de chanson.

Info-chalon était présent lors de cette représentation dont le duo était composé de :

Sarah Jeanne Ziegler, guitare et chant,

Mathilde Cattin, violon.

Ces deux artistes seront en concert ce samedi à Cronat (à Jolivert), dimanche à Autun (au Lutrin), lundi à Dijon (au bureau), le 23 juillet à Toucy et le 24 juillet à Poil.

J.P.B