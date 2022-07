Vers un putsch militaire à Chalon-sur-Saône ?

Hervé Dumaine, maire-adjoint, arborait les couleurs de l'uniforme ce 14 juillet, en qualité de lieutenant-colonel de réserve. Pas souvent que l'élu chalonnais sort l'uniforme mais l'occasion était trop belle ce jeudi soir à l'occasion de la Fête Nationale. Un esprit quelque peu taquin alors que l'ambiance n'est pas au beau fixe entre le maire et son maire-adjoint. Depuis plusieurs mois, la relation entre les deux hommes est réduite à la portion congrue au point que la rumeur publique laisse entendre une volonté de Gilles Platret de lui retirer sa délégation.

C'est dire que le conseil municipal de fin juillet risque d'être animé à Chalon-sur-Saône, d'autant plus que selon les informations d'info-chalon.com, Hervé Dumaine a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de quitter le navire malgré les injonctions. Un épisode qui n'est pas sans rappeler l'éviction forcée d'Isabelle Dechaume au cours du premier mandat de Gilles Platret, alors que la polémique sur les menus de substitiution enflait à Chalon-sur-Saône.

Même si le maire a toute liberté de retirer toute délégation à un élu, il restera au conseil municipal le soin de valider ou pas la décision du maire... et là c'est un tout autre sujet qui s'ouvre. D'autant plus que les langues se délient depuis plusieurs mois au sein de la majorité municipale, dévoilant sur la place publique, leurs incompréhensions sur les prises de position du premier magistrat de Chalon-sur-Saône.

Si Gilles Platret devait entamer un bras de fer public contre son maire-adjoint, cela pourrait ne pas rester sans conséquences à court ou moyen terme, fractionnant toujours un peu plus son groupe municipal. Reste encore la grande inconnue du comportement des élus chalonnais, entre leurs propos en catimini et leurs votes en conseil municipal... et certains ne pourront plus se dissimuler bien longtemps. A moins que finalement, il ne se passe rien... et que l'équilibre de la Terreur pousse le jeu encore plus loin.

A suivre donc ...

Laurent Guillaumé