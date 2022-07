Une conférence du Collectif Libertés et Vérité prévue à la rentrée

Fidèles au poste, la vingtaine de personnes qui constituent le noyau dur des anti-passes du Chalonnais étaient réunis autour de son barnum rouge qui fait désormais partie du paysage. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme tous les samedis, le Collectif Libertés et Vérité donnait rendez-vous sur la Place de Beaune, dès 14 heures 30, à tous les opposants à la politique vaccinale contre le Covid-19 du gouvernement, bien que le pass vaccinal est suspendu depuis le 14 mars 2022.

Mais cette suspension n'arrête pas la mobilisation et les anti-passes le promettent, ils n'arrêteront pas jusqu'à l'abrogation pure et simple du pass vaccinal.

Autre source d'inquiétude du Collectif : la récente recrudescence de l'épidémie qui relance le débat autour de la 4ème dose de vaccin.

Quatrième dose qui est déja proposée depuis quelques semaines aux personnes fragiles et de plus de 60 ans.

Si au niveau de la fréquentation rien ne bouge — ils étaient une vingtaine sous et autour du barnum rouge de Réaction 19 et Bon Sens — et que les anti-passes continuent d'aller à la rencontre du public, en proposant notamment de répondre à un questionnaire ou d'acheter le livre du collectif associatif CRIS 71, «Toujours Debout !», la nouveauté est à chercher ailleurs.

En effet, le Collectif Libertés et Vérité organisera une grande conférence au mois de septembre avec de nombreux invités, invitant la population à assister au débat.

Étant donné que, du 20 au 24 juillet, la Place de Beaune sera occupée par le festival des arts en espace public, Chalon dans la Rue, où sera donc le barnum rouge samedi prochain?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati