L’association MULTI'GYM a établi son nouveau bureau après l’AG du 22 juin.

Comme beaucoup d’associations, l’après covid est un peu difficile, les adhérents restent, malgré le relâchement national, encore frileux, ce n’est pas pour autant qu’il faille laisser les associations sans comité directeur et bureau.

Bureau indispensable selon la loi de 1901.

Alors le comité directeur de Multi’Gym a procédé à l’élection de son bureau. Le poste de président ou présidente n’ayant pas trouvé preneur, Delphine Peytavi a accepté de continuer mais pour un an seulement, ce qui laisse le temps aux membres de l’association pour trouver un ou une candidate pour la remplacer dès la prochaine AG en 2023. Pour la saison 2022/2023 le bureau se compose ainsi :

Présidente : Delphine PEYTAVI

Vice-Présidente : Marie-Odile NODET

Trésorière : Maryse GENIAUX

Trésorière Adjointe : Raphaëlle FULCHIRON

Secrétaire : Alain NODET

Secrétaire Adjoint : Jean-Pierre BONIFACE

Et les membres au Comité Directeur (en plus du bureau) : Fatma BOUKANTAR, Josette ESCUTENAIRE, Françoise FOURNEL, Mireille MARTIN, Pascale MAUDET et Sylvie BONIFACE.

Une équipe prête à accueillir les personnes intéressées par les différentes activités proposées.

Multi’Gym sera au Forum des Associations de Châtenoy-le-Royal au gymnase Alain Colas le dimanche 28 août 2022 de 11h00 à 16h30, vous pouvez aussi les rencontrer au local de réunion Multi'Gym derrière la Mairie de Châtenoy le lundi 29 août 2022 de 10h00 à 12h00, le mercredi 31 août 2022 de 10h00 à 12h00 et le vendredi 2 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 et de 17h30 à 19h00.

Renseignements et inscriptions par SMS au 06 89 90 24 66

Mail : [email protected] .com

Site internet : multigymchatenoyleroyal.wifeo.com

C.Cléaux