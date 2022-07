Profitant d’une défaillance de leurs coéquipiers Emmanuel Fenneteau et Chilperic Martin sur les deux derniers trous, Jean-François Hendrickx et Gilles Pollet se sont adjugés une belle victoire dans cette compétition devenue un classique de la saison et qui se déroulait en scramble à 2. Marc Lucian et Stéphane Vallot, en embuscade, complétant le tiercé rhodanien.

Une reconnaissance avant le championnat de France

Sur les quarante équipes en lice sur le « 18 trous » de Saint-Nicolas cinq représentaient le Golf implanté à Villette d’Anthon. Une présence qui n’était pas anodine. Le club lyonnais, qui a fêté son centenaire en 2019, participera en effet au championnat de France des équipes 2 seniors messieurs, qui aura lieu du 21 au 25 septembre prochain au Golf de la Roseraie. Et en ce beau samedi de juillet Jean-François Hendrickx, Gilles Pollet et leurs copains étaient tout simplement venus reconnaître le parcours chalonnais. Et ils ont d’ores et déjà affiché leurs prétentions pour la compétition nationale de septembre.

Le record de la saison

Lors de la traditionnelle remise des prix Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, et Rémi Molard, responsable de l’agence chalonnaise de Monsieur Store, étaient tout sourire. Pour la seconde année consécutive, avec très précisément quatre-vingts joueurs inscrits, le record de participation de la saison a été battu. Il est vrai qu’on n’hésite guère à s’inscrire à une Coupe Monsieur Store, tant on sait bien qu’avec Rémi Molard et sa joyeuse bande, dont les incontournables Jean-Marc et Eric, on est sûr de passer un sacré bon moment. Et ce fut encore le cas cette année, notamment à la pause du neuf où les golfeurs purent déguster une délicieuse paella préparée par le chef du restaurant La Roseraie. «La convivialité, c’est aussi notre boulot » a fait remarquer Rémi Molard. Et cela s’est bien sûr vérifié lors du cocktail final.

Les résultats

Brut : 1. Jean-François Hendrickx (Golf Club Lyon) - Gilles Pollet (Golf Club Lyon) 40, 2. Emmanuel Fenneteau (Golf Club Lyon) - Chilperic Martin (Golf Club Lyon) 40.

Net: 1. Virginie Planté (Chalon) - Eric Planté (Chalon) 48, 2. Pascal Flochon (Chalon) - Pietro Amendola (Chalon) 45, 3. Faustine Planté (Chalon) - Léandre Planté (Chalon) 44, 4. Jean-François Hendrickx (Golf Club Lyon) - Gilles Pollet (Golf Club Lyon) 44, 5. Claude Fieux (Chalon) - Philippe Landrot (Chalon) 43, 6. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) - Jean-Christophe Pichot (Chalon) 43, 7. Thibault Bouyssou (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 43, 8. Emmanuel Fenneteau (Golf Club Lyon) - Chilperic Martin (Golf Club Lyon) 42, 9. Florian Achard (Cheminots Dijon) - Michel Achard (Chalon) 41, 10. Marc Lucian (Golf Club Lyon) - Stéphane Vallot (Golf Club Lyon) 41.

Gabriel-Henri THEULOT