Les chaleurs s'installent durablement en Saône et Loire

Pour celles et ceux qui n'apprécient pas particulièrement les journées chaudes et ensoleillées, il va falloir prendre votre mal en patience pour les 15 prochaines journées. En dehors d'un épisode orageux ou deux, très localisés, Météo France prévoit des journées identiques pour les 15 prochains jours... avec des températures dépassant les 30°c... et surtout des températures supérieures aux 20°c la nuit, plongeant la Saône et Loire dans un long épisode caniculaire.

L.G