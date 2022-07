L'été, les chiens aussi souffrent de la chaleur !

Si les humains régulent leur température corporelle en transpirant, ce n'est pas le cas des chiens. En effet, les glandes sudoripares de nos amis à quatre pattes sont exclusivement concentrées dans les coussinets, ce qui ne leur permet pas de se refroidir suffisamment. Pour lutter contre la chaleur, ils halètent, se lèchent le pelage ou se couchent sur un sol frais. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne sont pas à l'abri d'avoir un problème de santé, comme le redoutable coup de chaleur. Fort heureusement, il existe quelques astuces pour les protéger.



UNE BONNE HYDRATATION



Face à la hausse du thermostat, il est important de bien hydrater votre chien. Pour cela, placez plusieurs gamelles à proximité des endroits où il se repose, afin qu'il ne fasse pas trop d'efforts pour s'hydrater. Veillez à ce que l'eau soit toujours fraîche et bien remplie. Lorsqu'il fait très chaud, n'hésitez pas y ajouter des glaçons : non seulement cela rafraîchira son eau, mais en plus cela attisera sa curiosité et l'incitera à boire davantage. Lors de vos sorties, n'oubliez pas non plus d'emporter une gourde supplémentaire pour votre compagnon à quatre pattes.



DES RECETTES DÉSALTÉRANTES



Quand le thermomètre grimpe en flèche, votre chien mange moins ? Pas de panique, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il fait chaud, nos boules de poils ont moins d'appétit, tout comme nous. Pour l'inciter à se nourrir, donnez-lui plutôt à manger le matin ou le soir, quand les températures sont au plus bas.

Vous pouvez aussi lui proposer une glace conçue spécialement pour lui. Pour cela, mixez une carotte râpée, quelques morceaux de concombre, un verre de lait végétal (riz, soja, avoine ou amande) non sucré et un 1/2 yaourt nature. Versez le mélange dans un pot de yaourt vide et fermez-le à l'aide d'une feuille de papier cuisson et d'un élastique. Faites un trou au milieu et enfoncez-y un bâtonnet pour chien. Placez le tout au congélateur pendant deux heures minimum. Vous pouvez bien évidemment adapter la recette selon les goûts de votre animal, en remplaçant par exemple les légumes par de petits morceaux de jambon et le lait végétal par du bouillon non salé.



DES PROMENADES AU FRAIS



Vous n'imagineriez pas marcher pieds nus sur le goudron bien chaud ? Alors pourquoi infliger cela à votre animal ? Touchez le sol avec votre main : s'il vous brûle, il brûlera aussi les pattes de votre chien. Pour éviter qu'il ne se blesse, privilégiez les promenades à l'ombre, dans l'herbe ou sur la terre. Évitez les balades aux heures les plus chaudes et sortez plutôt le matin ou le soir. Vous pouvez également appliquer un baume protecteur hydratant sur ses coussinets ou lui mettre des chaussons spéciaux.



DES ACCESSOIRES LUDIQUES



En plus du ventilateur et du climatiseur, il existe bon nombre d'accessoires pour aider votre toutou à mieux supporter la chaleur. Si vous avez un jardin, installez une petite piscine dédiée pour qu'il puisse faire trempette quand bon lui semble, tout en s'amusant. Vous pouvez également l'asperger avec un jet d'eau ou utiliser des jouets glacés, disponibles dans le commerce. Pensez aussi à lui mettre un tapis rafraîchissant à disposition sur le sol, ou, à défaut, une serviette mouillée. Autre solution pour l'aider à tenir le coup : le bandana ou le gilet rafraîchissant.



Sarah Barbier

ATTENTION AU COUP DE CHALEUR !

S'il s'expose au soleil de façon prolongé, passe trop de temps dans un lieu mal ventilé, ne boit pas assez d'eau ou réalise un effort intense, votre animal peut être victime d'un coup de chaleur. Voici les signaux qui doivent vous alerter : changement de comportement, température corporelle supérieure à 40,5 °C, halètement bruyant et rapide, salive excessive, diarrhée, vomissement, tremblement, vertige, perte de connaissance ou encore tachycardie.

Si vous constatez ces symptômes chez votre chien, il faut faire baisser sa température corporelle de manière progressive. Placez-le d'abord à l'ombre ou dans une pièce fraîche, puis enveloppez-le dans un linge humide ou faites-lui prendre une douche froide (mais pas glacée). Essayez de lui donner à boire, sans le forcer. Amenez-le ensuite chez votre vétérinaire au plus vite.