AVIS DE DECES - Monsieur Maurice BUGAUT

SAINT-MARCEL - VILLARS-LES-DOMBES (01)



Mme Andrée Bugaut,

son épouse ;

Philippe et Christine Bugaut,

Martial Bugaut,

Martine et Rachel-Alain David,

ses enfants ;

Aurélien et Blandine, Pauline et Aurélie, Manon et Vincent, Gabin et Lise-Marie, Guillaume, Thibaut,

ses petits-enfants ;

Clara, Alizée, Arthur,

ses arrière-petits-enfants ;

Robert et Janine (†) Bugaut,

son frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice BUGAUT

Membre de l'UNC

survenu dans sa 88e année.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 21 juillet 2022 à 10 heures en l'église de Saint-Marcel.

Maurice repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui prennent part à sa peine.