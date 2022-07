"L’injustifiable « salut nazi » de Remy Rebeyrotte constitue une souillure" pour Charles Landre

Communiqué de presse

L’injustifiable « salut nazi » de Remy Rebeyrotte constitue une souillure



Nous apprenons ce jour avec stupéfaction que le député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, Remy Rebeyotte, s’est une nouvelle fois emporté, cette fois-ci à l’Assemblée nationale et qu’il a dépassé toutes les bornes.

Nous savons, ici, au Creusot, à Autun, sur la côte chalonnaise, qu’il est coutumier d’emportements, d’injures à l’égard de ses opposants politiques et d’une rhétorique intellectuelle limitée à des considérations d’ordre général qui ne contribuent jamais à élever le débat.



A contrario tout débat avec lui est impossible, débats qu’il a toujours refusé, avec moi même lors de législatives de 2017, arguant ne pas vouloir débattre avec la droite extrême.

Mais le 12 juillet, en séance à l’Assemblée nationale, le député Remy Rebeyrotte a commis un geste inqualifiable : un salut nazi en plein hémicycle. Il se justifie aujourd’hui en indiquant qu’il s’agissait là de dénoncer le comportement de « facho », en l’occurrence des élus du Rassemblement national.

Loin de s’excuser, il « assume » le geste.

Quelle honte. Quelle déchéance pour ce que doivent incarner les élus de la République. Quelle vulgarité.

Un salut nazi n’est jamais justifiable. En aucun lieu et d’aucune façon.

Ce geste inacceptable aurait du entraîner, s’il avait de l’honneur, immédiatement, sa démission. Naturellement elle n’aura pas lieu mais on peut au moins espérer que tous ceux qui l’ont soutenu se démarquent immédiatement de ce comportement qui est une insulte à l’histoire, aux victimes du nazisme et à l’intelligence.

Remy Rebeyrotte est censé nous représenter à l’Assemblée nationale. Ce comportement inqualifiable et ce geste injustifiable constituent des souillures sur ce que nous sommes, nous les habitants de la 3ème circonscription.

Plus que jamais, nous combattrons politiquement avec nos valeurs et sans jamais, nous, nous référer au nazisme, ce sinistre personnage qui vient de dévoiler un visage bien médiocre. Les habitants de Saône-et-Loire méritent bien mieux et il, doit auprès d’eux, s’excuser».



Charles Landre

Secrétaire Les Républicains

de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire